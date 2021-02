Pedro J. en La Sexta: "Para que Leonor llegue a ser Reina, Juan Carlos debe dejar de ser Rey Emérito"

E. L. C.

"La Fiscalía debe llamar a declarar a Juan Carlos I. Va siendo hora de que el Emérito regrese de Abu Dabi y contribuya al esclarecimiento de los hechos", así de contundente se ha mostrado Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL durante su intervención en el programa Liarla Pardo de La Sexta.

El periodista ha intervenido para detallar la exclusiva publicada por este diario el pasado jueves, cuando María Peral adelantó que Juan Carlos I planteaba una segunda regularización fiscal por los pagos de su primo Álvaro de Orleans. Al día siguiente Javier Sánchez Junco, abogado del Emérito, confirmaba a través de un comunicado la regularización.

A tenor de estas últimas informaciones Pedro J. Ramírez se ha mostrado categórico: "Para que la princesa Leonor llegue a ser Reina, Juan Carlos I debe dejar de ser Rey Emérito". El director de EL ESPAÑOL considera que no es de recibo que el jefe del Estado gastara más de 8 millones de euros en viajes que no conllevaban función representativa alguna.

PJ en Liarla Pardo: Rey Emérito

"Estamos escandalizados y consternados, el Rey Emérito ha gastado ocho millones de euros en viajes, ninguno de ellos vinculado a funciones representativas, en viajes de placer. Y lo ha pagado una fundación de un primo suyo", ha apuntado escandalizado.

"Y ese dinero no se presenta como una donación, sino que ahora resulta que es un pago en especie, una contraprestación. ¿Contraprestación por qué? ¿Se ha disfrazado de esta manera para que incluso a la hora de regularizar ese dinero haya que pagar menos? Oficiosamente se nos ha dicho que ese dinero es una colecta entre amigos, pero ¿dónde consta?, se ha preguntado.

Ramírez ha explicado que esos viajes se pagaron a través de la Fundación Zagatka, que fue creada por Álvaro de Orleans, primo del Monarca. Y ha dejado en el aire todas estas cuestiones que acabamos de señalar y que aún están sin responder.

En opinión del director de este diario "la Agencia Tributaria debe aclarar todos estos interrogantes" y concluye que "cuanto más transparente resulte este proceso más bochornoso va a ser" para el padre de Felipe VI.

PJ en Liarla Pardo: El Rey emérito y Cataluña

Pedro J. Ramírez ha subrayado que Juan Carlos no era jefe del Estado en el momento en que se produjeron los hechos "pero tenía una dignidad oficial" ha remarcado". Por todo ello cree que es "imprescindible" que el Emérito "venga a España para declarar presencialmente" con todas las cautelas de la situación pandémica que todavía padecemos.

"Es hora de que el Emérito regrese de Abu Dabi y contribuya al esclarecimiento de unos hechos que, a lo mejor no son delictivos, pero que en todo caso tienen que quedar aclarados. Tenemos derecho a saber en qué consistían esos viajes, por qué se financiaban de esa manera, Juan Carlos no era el jefe del Estado en aquel momento pero tenía una dignidad oficial plasmada en un Real Decreto como Rey honorífico. Si su honor no queda a salvo en estas diligencias de investigación, se le debería desposeer de ese título y dejar de ser Emérito", ha aseverado.

"Es una desgracia que el Rey Emérito esté en Abu Dabi", ha insistido. "Esa imagen de un Monarca exilado en un país de los Emiratos Árabes le hace una faena a Felipe VI", ha rematado.

El PP y Bárcenas

Además de los problemas en torno a las regularizaciones fiscales y los quebraderos de cabeza que están provocando en la Corona, Cristina Pardo también ha querido conocer el criterio de Pedro J. sobre las numerosas declaraciones que ha hecho el extesorero del PP, Luis Bárcenas, tanto ante los medios como ante los tribunales.

PJ en Liarla Pardo: Bárcenas

"Bárcenas me dijo en una ocasión 'qué bien miento', lo cual no quiere decir que todo lo que diga sea mentira", ha sido la reacción del presidente y director de este periódico.

Para Ramírez "el momento en que Bárcenas tenía que haber colaborado con la Justicia ya ha pasado".