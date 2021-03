Una profesora, una médico y una enfermera: el PP homenajeará el 8-M a las "mujeres contra la Covid"

El Partido Popular va a organizar su particular 8-M alejado de las calles, pero reivindicando la figura de la mujer.

El acto principal de la jornada será una charla entre el presidente del partido, Pablo Casado; la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor; y "mujeres que han estado en primera línea luchando contra la Covid".

En plena polémica por la prohibición de las manifestaciones el día de la mujer, el PP rendirá su particular tributo con un coloquio en el que participarán también "una enfermera, una médico y una profesora", profesionales que han luchado en primera línea contra el virus durante este último año.

La puesta en escena tiene como objetivo elogiar la figura de la mujer y reivindicar los logros que la sociedad española ha obtenido gracias a ellas. En el acto, que busca "elogiar a todas las mujeres a través de un pequeño grupo elegido para que cuenten su historia", también se compartirá un vídeo de mujeres del PP que han conquistado cimas.

"La izquierda nos puede dar pocas clases de feminismo: el PP es el partido con mayor representación femenina en todas las instituciones", resaltan fuentes del partido.

El PP destacará el 8-M que José María Aznar fue "el primer presidente del Gobierno que eligió a Luisa Fernanda Rudi para presidir el Congreso y a Esperanza Aguirre para presidir el Senado". La primera diputada electa de una comunidad autónoma y la primera comisaria española de la Unión Europea también fueron populares.

Prohibición

El PP ha respaldado la decisión de prohibir todas las manifestaciones del 8 de marzo y recuerda que sus críticas a las marchas de 2020 no se dirigen al movimiento feminista, sino al Gobierno de Pedro Sánchez por permitirlas pese a tener información sobre el riesgo de contagio.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, negó este viernes que su partido criminalice el feminismo y defendió que no haya marchas: "No puede volver a ocurrir lo que vivimos el año pasado. No estoy poniendo el foco en el 8-M, pongo el foco en el señor Sánchez y en su tremenda irresponsabilidad", dijo eb referencia a las convocatorias multitudinarias de 2020.

Precisamente aquel 8-M de 2020, apenas seis días antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma, los conservadores se mostraron divididos sobre si debían sumarse o no a la convocatoria oficial. Finalmente acudió en representación del PP Cuca Gamarra, vicesecretaria de Políticas Sociales, y se ausentaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la que entonces era portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, que se definió a sí misma como "feminista amazónica".

Vídeo del PP con motivo del Día de la Mujer

Un 'spot' inusual

Aquel día, los conservadores se convirtieron en trending topic por lanzar un spot inusual en estos tiempos: las principales dirigentes del PP celebraron el Día Internacional de la Mujer poniendo en valor las virtudes de sus principales rivales, un guiño que fue recibido por la oposición con un ovacionado aplauso.

Álvarez de Toledo destacó de Inés Arrimadas su valentía, "un atributo que no es exclusivamente femenino, pero es la virtud más importante de ella". La catalana Andrea Levy reconoció abiertamente que ha "empatizado muchas veces" con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya que ambas han sido "juzgadas" por sus vidas privadas y su físico.

El pasaje más emocionante de aquel vídeo fue el testimonio de la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, que habló muy emocionada sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, de quien dejó claro que no comparte "absolutamente nada" en política pero a la que le une "el sufrimiento por el nacimiento de unos hijos" prematuros. En el caso de Irene Montero, sus dos primogénitos salieron adelante. "En mi caso, no", desveló una muy emocionada Ana Beltrán.