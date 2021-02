Un 73% cree que Hasél incita a la violencia y un 49% aprueba que lo hayan encarcelado

Noticias relacionadas Una gran mayoría exige a Pablo Iglesias que condene la violencia en un sondeo que publicará El Español

Algunas de las letras por las que el rapero Pablo Hasél está en prisión dicen: "Mi hermano entra en la sede del PP gritando: ¡Gora ETA!" o "no me da pena tu tiro en la nuca, pepero". Una abrumadora mayoría de ciudadanos (el 73,2%) piensa que mensajes como estos incitan a la violencia. El 21,3% piensa lo contrario: que decir "que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono" no es ningún abuso.