"Caminamos hacia un Gobierno antisistema": el PP pide sacar a Podemos de Moncloa y del CGPJ

El Partido Popular insiste: Pedro Sánchez tiene que cesar a Pablo Iglesias y después de la negativa de Podemos de condenar la violencia en las calles de la última semana, en las protestas por la prisión del rapero Pablo Hasél. Además, pese al acercamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, en los últimos días, para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, los populares mantienen que su línea roja es que Podemos no puede estar en el acuerdo.

Así lo ha explicado la portavoz del partido, Cuca Gamarra, en entrevista a Radio Nacional de España en la que destaca que "estamos caminando hacia un Gobierno antisistema".

"Hay partido del Gobierno alentando las algaradas y lo más grave es el silencio del presidente del Gobierno. Un presidente no puede callar ante estos hechos de violencia injustificable. No puede hacerlo, cuando hablamos de un vicepresidente que no ha condenado ni ha dicho nada en relación a la violencia en la calle, que se ha alentado en las redes. Tiene que sacar a Iglesias del Gobierno, porque sino, estamos caminando hacia un Gobierno antisistema", dijo.

Cuca Gamarra ha insistido en la necesidad de cesar a Pablo Iglesias por sus "contínuos ataques": "Un dia es un ataque directo a la democracia, otro al Jefe del Estado, otro al poder judicial, cuando las decisiones le afectan, otro a la prensa y otro, alienta la violencia en la calle".

Sobre la reforma de la conocida como "ley mordaza", la portavoz ha señalado que "el PP no tiene ningún problema con reformar las leyes, si eso se hace con garantías y calidad", pero reconoce que el partido "no ve necesario" reformar dicha norma. "No es necesario la reformulación de la ley de seguridad ciudadana, y la prueba es que la está aplicando un gobierno comunista y no tiene problemas, además, está ratificada por el Tribunal Constitucional", explicó.

DIRECTO | @cucagamarra, portavoz del @GPPopular



"Podemos no debe formar parte de este acuerdo [de renovación de la cúpula judicial], porque se ha convertido en el caballo de Troya de la democracia. El PSOE lo tiene fácil, si quiere"



https://t.co/JeoxxEItls pic.twitter.com/Gi8B8akcEn — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) February 19, 2021

Preguntada por el reciente acercamiento entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, que hablaron esta semana sobre la renovación del CGPJ, Cca Gamarra ha considerado "positivo que se haya reatado esa relación", que "es lo normal, es necesario" y se mostra optimista con relación a la renovación de dicho órgano. Sin embargo, recuerda que las líneas rojas del PP no han cambiado: "Podemos no puede estar, porque se ha situado fuera del sistema, es quién ataca al poder judicial, a la prensa y la propia democracia. Se ha convertido en el caballo de troia de la democracia".

Así, la portavoz dice que la pelota está del lado del PSOE: "El PP siempre ha dejado claro su voluntad de renovar el CGPJ manteniendo la independencia judicial y sus condiciones para hacerlo. Veremos si ha cambiado la voluntad del PSOE".