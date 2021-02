Tiran huevos contra el edificio donde vive el presidente de Asturias por las medidas de la Covid

La acera del edificio de Pola de Laviana en el que reside el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha amanecido este domingo con varios huevos rotos y pasquines con el mensaje "Barbón, nos tienes hasta los huevos". El acto vandálico se ha producido horas antes de que esta localidad de la cuenca minera del Nalón pase a estar incluida entre los municipios 4+, que implican más restricciones para la hostelería y las actividades sociales.



En concreto, a partir de las doce de la noche de del domingo, Laviana pasará a ser el decimonoveno concejo de Asturias en ser declarado de "riesgo extremo".



En este municipio, la incidencia acumulada en los últimos 14 días se ha situado por encima de los 400 casos por cada cien mil habitantes, tasa que se eleva hasta cerca de los 500 si se tiene en cuenta sólo a los mayores de 65 años.



Ante los malos datos que presenta el concejo natal del presidente del Principado, la Consejería de Salud acordó decretar las medidas restrictivas previstas para los municipios en situación de riesgo extremo durante dos semanas a partir de mañana.



Durante ese periodo se mantendrá el cierre del interior de los bares, la reducción del aforo del comercio y el cierre de centros comerciales salvo para actividades esenciales.



La suspensión de la actividad en centros deportivos y gimnasios, la limitación de grupos a cuatro personas y la presencia en domicilios sólo de personas convivientes, además del cierre perimetral del municipio, también se incluyen en las medidas que, de forma general, se aplican a los municipios 4+.

Condena de los grupos

El ataque al domicilio del jefe del Ejecutivo asturiano ha provocado reacciones de solidaridad de distintos partidos políticos, incluido Vox, así como de los socialistas de este municipio del que fue alcalde Barbón.



El presidente de Vox, Ignacio Blanco, ha mostrado su condena a "todos los actos de violencia", aunque ha aprovechado la ocasión para advertir de que desde su formación empiezan a estar "hartos de que no se condene la violencia explícita" contra votantes, simpatizantes y cargos públicos de su formación.



Desde IU, el coordinador general de la coalición en Asturias, Ovidio Zapico, ha mostrado su repulsa a este ataque y ha advertido de que este tipo de "actos preocupan porque pueden abrir la puerta a un escenario en el que se altere la convivencia, algo que bajo ninguna cuestión puede tener lugar".



El secretario general y portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, se ha sumado a las reacciones de condena al señalar que en ningún caso se puede blanquear o justificar el atentado contra el domicilio particular de un cargo público a la hora de mostrar discrepancias.



La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, también ha mostrado su rechazo a ese tipo de actos violentos porque en una sociedad democrática y tolerante "siempre hay ámbito para mostrar la crítica".

PSOE critica la postura del PP

Los socialistas han indicado que Foro Asturias, Ciudadanos e Izquierda Unida "han dejado claro que no puede haber medias tintas con este tipo de sucesos". Sin embargo, han afirmado que no pueden decir lo mismo del PP. "Una vez más, Mallada ha preferido no estar a la altura, con unas declaraciones tan equivocadas como desafortunadas", han sentenciado.

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha afirmado tras conocer los hechos que entiende "el malestar y el hartazgo de miles de asturianos, provocados por la toma de decisiones drásticas que Adrián Barbón no acompaña de medidas económicas", pero ha querido destacar que "no se consigue nada lanzando huevos".

"Lo que hay que hacer es dialogar pero el diálogo, obviamente, tiene que venir de las dos partes. Barbón tiene que escuchar a los asturianos y cumplir, porque ni siquiera está aún activado el Fondo de Rescate del Principado prometido para el 1 de enero. El Gobierno tiene que dar respuestas a los asturianos que lo están pasando mal desde hace mucho tiempo".

"En el PP hemos sufrido agresiones de este tipo y mucho peores, en algún caso alentadas por dirigentes socialistas y nunca el PSOE las ha condenado", ha resaltado Mallada, que ha afirmado que su formación todavía espera que el PSOE condene "la agresión al concejal del PP de Navia por afiliados socialistas". "Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás", ha señalado.