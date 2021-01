Última hora | EEUU veta a los viajeros de la zona Schengen y Brasil

La tercera ola sigue en cifras récord en España que, con 93.822 contagios más y la incidencia acumulada en 884 casos por cada cien mil habitantes, se enfrenta a su mayor reto: reducir el contagio con suficiente rapidez para evitar el colapso del sistema sanitario.



Los hospitales están ya al límite. La ocupación media de las camas de cuidados intensivos alcanza el 40,35%, con un total de 4.284 pacientes y más de 30.483 enfermos ocupan ya el 23,94 % de las camas hospitalarias.



Las ucis, ha advertido este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "no pueden soportar más de lo que están soportando". No vale con bajar la transmisión, urge hacerlo con rapidez.



Con 93.822 nuevos positivos de covid desde el pasado viernes, 767 fallecidos más y una incidencia récord de 884 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, todos los indicadores van a peor desde la semana pasada, pero el Ministerio de Sanidad considera que ya se ha pasado el pico.



La cima se habría alcanzado, según Simón, el fin de semana del 16 al 17 de enero y desde entonces la evolución de los contagios es "más lenta y estaríamos empezando a descender desde hace unos días". Si la incidencia acumulada sigue en máximos, ha puntualizado, es porque ofrece a día de hoy la foto de los últimos 14 días.



Pero el ritmo de descenso debe acelerarse y aunque las autonomías siguen estableciendo día tras días nuevas restricciones, el director del CCAES ha abogado por tomar más medidas de control porque "no podemos dejar que pase lo que en la primera ola de nuevo".