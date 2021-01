El PP reclama que Europa cree unos "fondos Filomena" para paliar los efectos de la borrasca

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este miércoles una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para apoyar a todos los municipios que decidan solicitar ayudas al Gobierno. El objetivo es que esas ayudas económicas lleguen "a los ciudadanos de a pie que han sufrido daños en sus vehículos o negocios".

Tras realizar una visita a la sede central de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Pablo Casado ha realizado este anuncio y ha avanzado que los alcaldes y portavoces del PP pedirán "fondos Filomena" a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de las instituciones europeas. "Es posible hacer unos fondos de reconstrucción como los fondos Covid", aseguró.

Casado también acusó al Ejecutivo central por no haber declarado "emergencia nacional" y criticó al gabinete de Pedro Sánchez por dudar sobre si es necesario o no declarar a las partes más castigadas como zona catastrófica. "Si en vez de nieve hubiera sido agua nadie lo pondría en duda porque sería una riada de libro", añadió.

La Covid

El líder de la oposición también ha querido hacer una valoración sobre el avance de la tercera ola del coronavirus, que se adentra de nuevo a gran velocidad por toda España. "En las últimas 24 horas han muerto más de 400 españoles, es una cifra insoportable", subrayó. El estado de alarma, recordó, "está para hacer algo".

Ante la decisión de algunas autonomías de perimetrar sus regiones, el líder del PP reclamó a Sánchez que lidere "no solo la campaña de vacunación, sino una respuestas coordinada para que todas las administraciones" puedan tomar las mismas medidas.

A los efectos económicos y sociales de la pandemia, Casado reprochó la subida de un 30% en el recibo de la luz. "Solo ayer subió un 7%. No puede haber familias que se duchen con agua fría porque no pueden pagar la luz ante una ola de frío inédita", añadió antes de cerrar su intervención reprochando al Gobierno que "dice que no quiere dejar a nadie atrás" y, sin embargo, "no deja a nadie en pie".