La verja de Gibraltar "se convertirá en frontera" si Londres y Madrid no pactan antes de las uvas

Las doce campanadas marcan el límite. Si cuando arranque 2021 no hay acuerdo entre Reino Unido y España, la verja de Gibraltar se convertirá en una frontera más. La colonia de un país que ya estará, con las salvedades especificadas en el último acuerdo entre el Gobierno de Boris Johnson y Bruselas, fuera de la Unión Europea, podría tener condiciones aún más severas que el resto de sus compatriotas en sus relaciones con los países comunitarios.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha sido muy clara al respecto. "Ellos saben lo que significaría una frontera dura en Gibraltar, que es lo que ocurrirá si no hay un acuerdo. Estamos ante una situación en la que no hay plan B" señalaba este martes en Radio Nacional, a apenas setenta y dos horas de que venza el plazo para un acuerdo con Londres. "Es una frontera que sería la más dura del Reino Unido" afirmaba la jefa de la diplomacia española.

Una situación que contrasta con las soluciones encontradas, dentro del largo proceso negociador que comenzó tras el referéndum del Brexit de 2016, para otras situaciones excepcionales como la frontera con Irlanda del Norte.

Arancha González Laya. EFE

En ese caso, la aplicación de un Brexit duro hubiera acabado con los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que significaron la paz en el Ulster tras décadas de violencia. La situación resulta paradójica para unos gibraltareños que, al contrario que sus compatriotas, votaron mayoritariamente en contra de la salida de su país de la UE.

Gibraltareños con pasaporte

Bajando al detalle, si finalmente Londres y Madrid no alcanzan un pacto, aun in extremis, los gibraltareños deberían sellar su pasaporte para entrar o salir de la colonia. Lo pactado el pasado día 24 entre la Comisión Europea y el Ejecutivo británico no afecta a la relación de España con el Peñón, un conflicto de soberanía que dura más de trescientos años.

Así las cosas, y según ha advertido también González Laya, Gibraltar quedaría fuera del espacio aéreo, sus ciudadanos no tendrían acceso a la Seguridad Social española y no podrían concudir un vehículo por España sin un reconocimiento específico de su permiso de circulación.

No obstante, habrá excepciones, especificadas en el Decreto aprobado este martes en el último Consejo de Ministros del año. Por ejemplo para los trabajadores de empresas establecidas en Gibraltar que hayan sido desplazados a España para prestar servicios hasta que terminen los mismos, sin que sea necesario que obtengan una autorización previa de residencia y trabajo.