Sánchez y Casado vuelven a aplazar el diálogo tras escenificar su desacuerdo con una llamada estéril

Noticias relacionadas Sánchez llama a Casado después de tres meses para desbloquear el CGPJ pero dice que no hay "avances"

El presidente del Gobierno cumplió con su palabra de llamar al líder de la oposición cuando quedaban unas horas para verse las caras en la última sesión de control del año. Pedro Sánchez y Pablo Casado conversaron durante cuarenta y cinco minutos este martes por la tarde, pero la charla solo sirvió para confirmar que sus posturas siguen muy alejadas.

Tras una infructuosa llamada que ambos visten de "cordial", los equipos de los dos interlocutores se esforzaron por culpar al contrario de la falta de entendimiento. "Nosotros teníamos toda la intención de pactar, pero no quieren pactar. Todo son excusas", alegan fuentes del equipo del presidente. "El PP no bloquea nada, bloquea Sánchez. Hemos pedido que haya independencia para elegir a los jueces y que no esté Podemos en la negociación porque es un acuerdo parlamentario, no gubernamental", se defienden en Génova.

La decisión de abrir ese canal de comunicación partió del presidente, que hace cinco días anunció que hablaría con Casado para desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La última vez que hubo un intento de diálogo fue el 26 de octubre, cuando el presidente del PP intentó contactar sin éxito con el jefe del Ejecutivo para cambiar la legislación ordinaria y permitir confinamientos sin recurrir al estado de alarma.

El presidente del Gobierno no se puso al teléfono y no le devolvió la llamada hasta cincuenta y cinco días después, hasta este 15 de diciembre. Casado no ha rebajado sus exigencias: se sentará a negociar la renovación de los órganos judiciales si se excluye a Unidas Podemos de la negociación y se refuerza la independencia judicial. "Sánchez le ha dejado claro que no quieren despolitizar la justicia", aseguran desde el entorno de Casado.

Acuerdos

Según Moncloa, Sánchez ha trasladado a Casado que su intención es "llegar a acuerdos de país" con el PP y le ha reiterado la "importancia de cumplir con el mandato constitucional de renovar órganos tan importantes como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE".

La conversación "no ha permitido avances", se apenan en el Gobierno, pero pasan por alto las propuestas que Casado le ha vuelto a ofrecer a Sánchez: "Le ha reiterado sus condiciones para renovar el CGPJ y le ha transmitido que los fondos europeos se tienen que gestionar de forma profesional e independiente", cuentan desde Génova. Casado, además, está dispuesto a consensuar con el PSOE un gran pacto de Estado por la sanidad.

Casado ha aprovechado la conversación con el presidente del Gobierno para transmitirle su "preocupación" por los "ataques a la Corona" y por el "blanqueamiento de Bildu e independentistas que se produce" desde una sección del Gobierno. Sánchez, por su parte, no ha adelantado al líder del PP si está dispuesto a hablar de cualquier otro asunto que no sea la renovación de los órganos judiciales.