Robles considera que la actuación del Emérito es "rechazable desde todos los puntos de vista"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la actuación del rey emérito, Juan Carlos I, es "absolutamente rechazable desde todos los puntos de vista". La socialistas fue la primera persona en seno del Ejecutivo en pronunciarse hace unos días sobre el anuncio del Monarca del pago de una deuda con Hacienda. Entonces, dijo, "él sabrá lo que tiene que hacer".

La ministra se ha mostrado crítica en una entrevista al diario La Vanguardia, en la que asegura que "la primera obligación de cualquier ciudadano, y mucho más cuando es jefe del Estado, es cumplir con Hacienda". "Porque cuando uno cumple sus obligaciones está cumpliendo con España y con los ciudadanos", asevera.

"Lo que sí tengo que decir, como jurista progresista que soy, es que, desde el punto de vista penal, cualquier ciudadano, hasta que no haya una sentencia firme, tiene la presunción de inocencia. Por eso, siendo políticamente rechazables los comportamientos del rey Juan Carlos, desde un punto de vista penal tiene pleno derecho a la presunción de inocencia", añade.

Pese a estas críticas, la responsable de Defensa, como vienen haciendo todos los miembros del PSOE, aleja la responsabilidad de estos hechos del actual monarca. "Las personas no son las instituciones. Las instituciones, en democracia, están por encima de las personas y la actuación que yo rechazo por completo del rey Juan Carlos I no puede poner en cuestión una institución como la monarquía, ni a quien la desempeña ahora", asegura.

"El rey Felipe VI, que es un rey preparado, moderno, que cumple con sus obligaciones. La monarquía sirve para vertebrar España. Yo hago una apuesta por la monarquía, como institución, al margen de las personas. Las instituciones, en democracia, dan una imagen de solidez de un país y siempre están ahí, muy por encima de las personas", defiende la socialista.

Preguntada por la posibilidad de crear un estatuto de la Casa Real, Robles se muestra reticente ya que "las leyes tienen que responder a los problemas de los ciudadanos, y en este momento el debate entre monarquía y república que existe en determinados ámbitos no está en los ciudadanos".

"Hay quien tiene la tentación de hacer debates elitistas que olvidan la cotidianidad de quien tiene a su padre en una residencia, de quien no ha podido ir a llorarle cuando estaba muriendo, o de quien sigue teniendo familiares en la uci", asegura Robles, "mucho más identificada con una Angela Merkel que casi llora por la Covid que con aquellos que en un despacho hacen debates que yo no digo que teóricamente no sean interesantes, pero que no responden a las necesidades de los ciudadanos".