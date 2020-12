UGT y PSOE desafían a Almeida en el homenaje a Pablo Iglesias: "A ver si tienes huevos de venir"

"A ver si tienes huevos de venir. Que no te vamos a pegar". Las palabras se las dirigía este miércoles a primera hora, durante un acto institucional, el Secretario General de la UGT en Madrid, Luis Miguel López Reillo, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El propio líder sindical las revelaba durante el homenaje anual al fundador de su central y del PSOE, Pablo Iglesias, en el 95 aniversario de su muerte.

En el Cementerio Civil de Madrid, López Reillo, que precedía en el uso de la palabra al número tres socialista, el ministro José Luis Ábalos, y al líder nacional de la UGT, José María Álvarez, relataba cómo había coincicido con Almeida horas antes, durante la firma de un Pacto Local por el Empleo con el Ayuntamiento de la capital. "Es que hoy me ha tocado estar con el alcalde" comenzaba diciendo.

"Y le he dicho, que si viniera al cementerio. A ver si tienes huevos de venirte al cementerio" tras lo que se oían risas de los presentes. "Que no te vamos a pegar. Lo único que te vamos a decir es: que pidas disculpas por quitar la placa de Largo Caballero [una iniciativa municipal de Vox que respaldaron PP y Ciudadanos] y luego que la repongas".

"Ni puta idea"

El líder de UGT Madrid acusaba a Almeida de no conocer el Cementerio de su ciudad y, decía, la situación descuidada en la que se encuentran muchas de sus lápidas: "No tiene ni puta idea, no sabe quién está aquí".

En el mismo tono jocoso tildaba veladamente de franquista al alcalde: "Le he dicho: si te quieres alegrar un poco, te vas enfrente de la tumba de Tierno Galván que están los caídos de la División Azul, que hay una bandera con el pollo allí, y podrás disfrutar de esos momentos".

Tras desvelar que Almeida le habría dicho que no quiso retirar la calle de Largo Caballero, López Reillo afirmaba: "Joder, si yo creo que tú disfrutas más que los de Vox". El responsbale ugetista pedía también, durante su discurso, la ilegalización del partido liderado por Santiago Abascal.

Su intervención era apaludida por Ábalos, al que un micrófono indiscreto le sorprendía diciendo: "Se ha quedado a gusto". Durante su discurso, el ministro afirmaba en referencia a López Reillo que "el compañero se ha expresado como le ha dado la gana. Habrá estado más o menos diplomático, pero con sentimiento lo ha dicho".

Además, y en el mismo tono jocoso, le pedía que no invitase al alcalde. "No insistas que el alcalde venga aquí, no sea que se entere de esto [afirmaba señalando a la tumba de Iglesias] y acabe con ello, como con otras cosas".

Ábalos afirmaba que "la derecha no soporta que estemos en el gobierno" porque, argumentaba, "no toleran que hagamos políticas que les molestan". En una larga reflexión sobre la actitud de la derecha, el ministro afirmaba que siempre "hablan de nuestros padres, de nuestros hijos... ¿nosotros nos referimos a ellos alguna vez así? ¿nos referimos en ese plano? lo ha hecho siempre la derecha" concluía, remontándose a la represión de la Guerra Civil y del Franquismo.

José María Álvarez, que cerraba el acto (y que era el único, junto a Ábalos, que no cantaba La Internacional puño en alto al término del mismo) pedía la "derogación" total de la Reforma Laboral sin esperar al "consenso" con La Patronal. Pese a ello, el líder de UGT decía que el camino podía empezarse con la reforma de los "aspectos más lesivos" de la misma, como se contempla en el acuerdo de gobierno firmado a principios de 2020 entre el PSOE y Podemos.