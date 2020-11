Ortega Smith: "Vox será la primera fuerza política no independentista en las elecciones de Cataluña"

El secretario general de Vox, José Ortega Smith, confía en que Vox "se convertirá en la primera fuerza política no independentista" en las próximas elecciones del 14 de febrero en Cataluña, "por encima de PP y Ciudadanos". En entrevista a La Hora de La 1 en TVE, Ortega Smith ha destacado que "los catalanes confían en Vox porque saben que no les vamos a abandonar, que nuestro candidato no va a huir de Cataluña como hizo Inés Arrimadas".

En el conjunto de fuerzas independentistas, Ortega Smith dice no incluir a PSC porque "aunque no lo digan, se pasan el tiempo barriendo para los independentistas y está claro que se están aprovechando de sus votos", señalando que "aún no queda por asistir a los indultos de los responsables del golpe de Estado del 1-O".

El portavoz del partido de ultraderecha en el Ayuntamiento de Madrid ha defendido que "todos los españoles deben pagar los mismos impuestos independientemente de donde vivan" pero considera que esa revisión de la carga fiscal "no puede hacerse al alta". "Todos los españoles tenemos derecho a tener la misma política fiscal, no puede haber distinciones en las comunidades. Unos hablan de armonizar hacia arriba, nosotros lo que creemos es que tenemos que lograr una política fiscal que baje los impuestos a todos", dice.

Javier Ortega Smith (Vox): "Los catalanes saben que Vox no les va a abandonar. Vox no va a ir a unas elecciones, como hizo Cs, para luego salir corriendo a Madrid como hizo Inés Arrimadas. Ignacio Garriga ha hecho el viaje al revés"



https://t.co/jsEYspybjz #LaHoraOrtegaSmith pic.twitter.com/v6tUcJWNAQ — RTVE (@rtve) November 26, 2020

Ortega Smith se ha referido también a la muerte de Diego Maradona. Confesando que no es especialmente futbolero, ha dicho que el astro le parece una figura "controvertida". "Los que entienden de fútbol dicen que era un genio, a mí me produce una sensación complicada como español y argentino. Vi como muchos niños veían en él un ídolo, que superó sus orígenes humildes y luego vimos también algunas imágenes terribles pegando a mujeres, su relación con la droga, defendiendo lideres oscuros y gobiernos totalitarios".