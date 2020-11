La viuda de un asesinado por Igor el Ruso encuentra un informe clave que la Guardia Civil oculta

Noticias relacionadas La misteriosa Operación Jaula para atrapar a Igor el Ruso que nadie activó

Noelia Lorén es viuda de Víctor Caballero, uno de los dos guardias civiles asesinados a tiros por Igor el Ruso el 14 de diciembre de 2017 en Andorra (Teruel). Hace unos días, encontró entre los papeles de su marido una nota informativa de gran calado para la investigación que la Guardia Civil ha ocultado y no ha incorporado a una instrucción judicial que lleva casi tres años abierta.

El documento, fechado un día antes de los crímenes y elaborado por la Policía Judicial de Alcañiz (Teruel), detalla un plan de seguimiento a las andanzas de Igor el Ruso desde que robó en la zona a finales de noviembre y atacó en el municipio vecino de Albalate del Arzobispo el 5 de diciembre, nueve días antes de los crímenes.

A pesar de tener perfectamente localizado su radio de acción, la Guardia Civil no consiguió detenerlo antes de consumar el triple crimen. Es más, los investigadores metieron al propio José Luis Iranzo -sin ofrecerle protección y sin advertirle del peligro que corría- en el dispositivo de búsqueda de la persona que minutos después acabaría con su vida.

Una vez que Norbert Feher cometió los asesinatos en el mismo lugar que robó por última vez horas antes, el capitán responsable de la seguridad del Bajo Aragón, Horacio Requena, declaró en sede judicial que no se hizo un gran dispositivo de búsqueda tras el doble intento de homicidio del día 5 porque todo hacía indicar que "esa persona no estaba allí". Otros guardias civiles y el propio alférez, Melchor Bravo, declararon otra cosa: que llevaban varios días haciendo un seguimiento a los hechos ocurridos el día 5. Pero no especificaron el contenido del dispositivo.

La nota informativa que la Guardia Civil lleva ocultando desde hace casi tres años indica que sí seguían el rastro del atacante del día 5, aún una persona sin identificar. El documento se encabeza con un llamativo título: "Análisis de situación del autor de los disparos de Albalate del Arzobispo", e incluye los catorce robos en casas de campo que se sucedieron entre noviembre y diciembre de 2017.

Denuncias

"Denuncian daños en cerraduras y alguna sustracción. El autor accede a las casas para obtener refugio para pasar la noche o algún alimento", describen textualmente. Meses después, en su declaración ante el juez, el entonces capitán de la Comandancia de Alcañiz respondió lo contrario: que "no tenía base" para contestar si la persona que actuó el día 5 actuaba normalmente por la noche.

El escrito que entregaron al propio Caballero un día antes de su asesinato detalla cómo se produjo el doble intento de homicidio protagonizado por Norbert Feher el 5 de diciembre. Con el testimonio de los supervivientes se diseñó un retrato robot que se incorpora a la nota y se pide a las unidades destinatarias que, si identifican al individuo, "se informe a la unidad interesada". Esta información se distribuyó a la Unidad de Policía Judicial de Teruel, a los miembros de la compañía y a los puestos de Alcañiz y al Seprona. Nadie consideró oportuno advertir a los habitantes de la zona del peligro que corría.

En uno de sus robos, Feher se calzó unas botas color marrón marca Paredes del número 43. Los investigadores encontraron huellas idénticas en las inmediaciones de varios de los masicos en los que entró después para robar y que les indicaba por dónde pasaba. La información distribuida internamente por la Policía Judicial antes de los crímenes incluye imágenes con las similitudes entre una huella y las botas y un mapa donde se sitúa las casas de campo donde se pisó con el mismo calzado. También se cogieron imágenes aéreas del territorio donde actuaba.

El nivel de detalle es tan minucioso que se indica hasta la distancia exacta que hay entre un robo y el siguiente: "Distancia de 3.200 metros". Analizados las denuncias y el doble intento de homicidio, la Policía Judicial de Alcañiz concluyó un día antes de los crímenes, el 13 de diciembre, que "el autor es el mismo de todos los hechos investigados". Cuando un día después asesinó a José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero declararon lo contrario: que no podían vincular al autor del día 5 con la persona que cometió los crímenes.

Separación de las causas

Cinco meses después de los asesinatos, la magistrada del juzgado de instrucción número 2 de Alcañiz acordó no acumular las dos causas abiertas contra Feher: una, la del triple asesinato y, otra, los intentos de homicidio. Todos son hechos cometidos por el mismo delincuente, con la misma arma, un puñado de kilómetros y nueve días de diferencia. De hecho, Feher ya acumula una cadena perpetua en Italia por dos asesinatos cometidos con seis días de diferencia y que fueron juzgados como una sola causa.

En España, la magistrada Sara Cristina García rechazó la petición realizada por la Fiscalía de unir las dos causas como una sola, al considerar que los hechos que se investigan en su juzgado implican la existencia de un procedimiento complejo. Sin embargo, la separación de las dos causas ha permitido que se deje sin enjuiciar la actuación de la Guardia Civil entre los días 5 y el 14 de diciembre, los nueve días que pasaron desde que Feher cometió el doble intento de homicidio en Albalate del Arzobispo y asesinó a tres personas en el municipio vecino de Andorra.

Premio

Casi tres años después de asesinatos, en verano de 2020, el ministerio del Interior accedió a premiar la actuación de los 18 miembros de la Guardia Civil que participaron en la detención de Igor el Ruso, un criminal con un largo historial a sus espaldas. La entrega de los distintivos provocó que se acumularan hasta ocho recursos contra esta concesión en los juzgados. Todos los recurrentes consideran que la actuación previa a los crímenes de la Guardia Civil fue insuficiente con el peor balance posible: tres muertos.

La contestación en el territorio fue tan grande que el ministro Fernando Grande-Marlaska se vio obligado a suspender su entrega hasta que se falle el juicio contra Feher, un dictamen que en ningún caso servirá para depurar si la Guardia Civil actuó con diligencia antes de que el asesino acabara con la vida de sus tres víctimas.

Peligro

Entre las 1.012 páginas que sustentan el informe técnico que se adjunta para avalar las medallas entregadas, el general jefe de la Guardia Civil de Aragón, Carlos Crespo, destaca que el capitán de la zona "no tenía constancia del peligro que corrían. Sin apenas información sobre el autor de los disparos, posteriormente se constató que dicha persona era extremadamente peligrosa, disparaba sin preguntar, hábil en técnicas paramilitares y podia estar oculto en la zona". Sin embargo, la nota informativa encontrada por Lorén indica que los investigadores trabajaban con la hipótesis de que el autor de los disparos del día 5 seguía delinquiendo en el territorio.

La viuda de Caballero ha incorporado esta información al expediente administrativo de la concesión de las medallas para que Marlaska evalúe si son merecedores de esta distinción "algunos mandos que afirmaron" que "no se podía" vincular que la persona del triple asesinato fuera la misma que cometió los robos y los disparos de Albalate del Arzobispo. Asimismo, Lorén solicita que suspenda la resolución hasta que se resuelva el recurso interpuesto por ella misma en el que reclama una responsabilidad patrimonial por "omisión y falta de prevención en su actuación" desde noviembre de 2017.