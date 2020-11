Illa pide "templanza" y "no demandar más medidas sin ver el resultado de las que ya tomamos"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido este jueves "templanza" y analizar "con rigor" y no "precipitadamente" el efecto de las últimas medidas decretadas para frenar la expansión del coronavirus Covid-19 antes de poner sobre la mesa la posibilidad de un confinamiento domiciliario, para lo que se ha dado un plazo de "diez, catorce días".

"No se puede pretender tomar decisiones hoy, mañana más y pasado mañana más sin evaluar el resultado de las que ya tomamos", ha asegurado Illa, quien considera que la ciudadanía "no lo entendería" y que lo importante "no es pensar en la siguiente medida, sino en que, si las cumplimos, doblegaremos la curva".

Asi lo ha manifestado en declaraciones a la prensa tras una visita a las instalaciones del Grupo Zendal y el laboratorio de microbiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, reiterando de este modo la negativa a plantearse el confinamiento domiciliaro, una medida que algunas autonomías reclamaron explícitamente en el Consejo Interterritorial de este miércoles.

Preguntado por la intención declarada por varias comunidades autónomas de "salvar la Navidad" de este año, Illa ha insistido en que lo fundamental ahora es "estabilizar la situación y doblegar la curva", tras lo que ha aventurado que, a riesgo de "romper la ilusión" de alguien, "las fiestas no van a ser como las del año pasado".

"Hay que bajar idealmente por debajo de 100 casos por cada 100.000 habitantes, y eso va a costar", ha sentenciado.

Vacuna

El ministro de Sanidad se ha declarado "gratamente impresionado" por su visita a las instalaciones del Grupo Zendal, responsable de fabricar el antígeno de la vacuna de la multinacional americana Novavax.

Illa ha aprovechado la ocasión para incidir en que el Gobierno central trabaja con el horizonte de que, "si todo va bien", el nivel de vacunación contra la Covid-19 sea "aceptable" dentro de seis meses, en mayo, lo que permitiría avanzar hacia un estado sanitario "distinto".

En concreto, el ministro ha calculado que a principios de 2021 "o quizá a finales de este año" podría haber autorizaciones para suministrar alguna de las vacunas de las tres compañías con las que se han cerrado contratos -Astrazeneca, Johnson and Johnson y Zanofi- siempre y cuando "los análisis clínicos funcionen".