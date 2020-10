Fernando Simón admite en su reunión con Madrid que las cifras de Covid mejoran y que no las pone en duda

El coronavirus ha dado una tregua a la Comunidad de Madrid, que ha pasado de acumular 28.969 casos positivos en la semana del 15 de septiembre a tener 16.770 ciudadanos con la enfermedad la primera de octubre. En la reunión del grupo covid que el ministerio de Sanidad ha mantenido este martes con la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz-Escudero, ha querido poner en valor que las medidas puestas en marcha por el equipo de Isabel Díaz Ayuso "funcionan".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, han rebajado el tono de las últimas reuniones y han optado por el entendimiento. En ese cónclave, los dos miembros del gabinete de Pedro Sánchez han admitido que las cifras en la Comunidad de Madrdid mejoran y han querido remarcar que el Gobierno central no pone esos datos en duda.

Ruiz-Escudero ha pedido el "máximo respeto" hacia los profesionales técnicos que trabajan en la Comunidad de Madrid para ofrecer, día tras día, los datos epidemiológicos de la región con la máxima precisión y rigurosidad. "Hemos exigido al Gobierno una aclaración y que no vuelva a cuestionar la información proporcionada por nuestra comunidad. No lo vamos a permitir", defendió el consejero, que dejó caer que el Ejecutivo central pone en duda los datos de la región cuando son positivos y, "cuando las cosas van mal, los datos son fiables".

Illa y Simón se han retractado de unas palabras que, aseguran, fueron malinterpretadas, en la reunión que este martes mantuvieron con los dirigentes de la Comunidad de Madrid. "Nos han dicho que esas declaraciones no iban en ese sentido, nos han dicho que han sido malinterpretadas", reveló el consejero. Para no volver a generar malentendidos que pueden provocar mucha confusión entre los ciudadanos, las dos Administraciones han creado una unidad técnica que haga un seguimiento detallado de la evolución del virus en la región.

Malinterpretaciones

"No queremos que se generen malentendidos ni insinuar que Madrid puede falsear sus datos porque puede generar alarma. Siempre ha habido un punto de cuestionar los datos que aporta Madrid", se quejó el consejero, que se encomendó a la nueva unidad de evaluación para "que no haya lugar a la más mínima malinterpretación de los datos y que las certezas de nuestros técnicos no generen ningún tipo de duda".

"La Comunidad tiene un plan y, con la máxima humildad, está funcionando". Con la curva descendiente encima de la mesa, los dirigentes madrileños han pedido a Sanidad que retiren la orden ministerial que impone limitaciones a la movilidad a diez ciudades de la región, incluida la capital de España. El equipo de Ayuso quiere retomar las medidas que implantaron, tomar como unidad el área sanitaria y no el municipio, porque "han funcionado bien y ese debe ser el modelo", argumentó Ruiz-Escudero.

Las cifras

Antes de la cita entre las dos Administraciones, la propia presidenta de Madrid se quejaba en sus redes sociales de que "cuando los datos de la Comunidad eran buenos en julio, era sospechoso. Empeoraron y fueron creíbles hasta ahora que vuelven a mejorar. Y en lugar de la responsabilidad se opta por el mensaje del miedo con Madrid". En la misma línea se mostró el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que pidió explicar "por qué" se discuten las cifras de infectados.

En el Senado, el ministro Illa aprovechó una pregunta de Ciudadanos para reconciliarse con Madrid y asegurar que "jamás" puso en duda los datos de ninguna comunidad autónoma. "Dije que hay que tomar los datos de las comunidades con mucha precaución", se explicó para enterrar, de momento, el enfrentamiento con la comunidad que más enfrentamientos mantiene con Moncloa.