Los presidentes del PP no pedirán el estado de alarma 'autonómico' que les ofrece Sánchez

Pedro Sánchez. Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del Gobierno de Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León, que reclaman a Moncloa una estrategia común ante los rebrotes y que desarrolle herramientas jurídicas para confinar puntualmente a través de un mecanismo más ágil y rápido. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fijará su posición este miércoles. Los presidentes autonómicos del Partido Popular rechazan de plano acudir al Congreso de los Diputados a pedir un estado de alarma para confinar a sus respectivas regiones, como les ha ofrecido el jefe del Ejecutivo.

Madrid es la comunidad que hoy abandera el ránking de niveles de contagio, pero no está en mente de su Ejecutivo pedir volver al estado de excepcionalidad. Fuentes del equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso aseguran a este diario que su Gobierno lleva "meses" pidiendo al Ejecutivo central "que articule mecanismos y herramientas jurídicas que eviten tener que utilizar otro estado de alarma".

El entorno de Ayuso acusa a Sánchez de "quitarse de en medio" y "eludir su responsabilidad, dejándolo todo en manos de las comunidades". El Ejecutivo madrileño subraya que utilizará "todas las herramientas" que esté en su mano para "proteger" a los madrileños y "preservar su seguridad".

En Andalucía tampoco digieren que sea posible un estado de alarma 'a la carta' en el que cada presidente autonómico disponga de plenos poderes ante un determinado escenario epidemiológico. Desde el equipo de Gobierno de Juanma Moreno acusan directamente a Sánchez de "renunciar" a sus responsabilidades "para no tomar decisiones" ante una crisis sanitaria histórica que afecta a todos los rincones del país.

Como en Madrid, Moreno pide para Andalucía "instrumentos jurídicos para ordenar confinamientos puntuales, no para declarar estados de alarma". Además, su entorno recuerda que la Ley Orgánica del estado de alarma faculta al Gobierno para declarar el estado de alarma en la totalidad o en parte del Estado español, "pero no dice que las comunidades deban solicitarlo para su territorio". Andalucía insiste en pedir "más coordinación" y "reformas legislativas" para "dictar confinamientos de manera ágil, con plena seguridad jurídica, en ciudades, distritos o barriadas concretas".

Obligaciones

El presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, quiere dejar claro a Sánchez que los líderes autonómicos "hemos demostrado que asumimos nuestra responsabilidad, no esquivamos nuestras obligaciones". Y comparte la misma idea que sus compañeros: "La solución no es ofrecer a las autonomías un estado de alarma para su territorio, figura que ya existe desde hace casi 40 años. Llevamos meses pidiendo una herramienta sin tener que recurrir al estado de alarma. El Gobierno de Sánchez no puede echarse de nuevo a un lado".

Murcia continúa estando por debajo de la media nacional en cuanto a incidencia del Covid, pero su presidente, Fernando López Miras, reclama también una "coordinación" nacional, "sumar esfuerzos, y no 17 estados de alarma porque España no puede permitirse 17 estrategias diferentes para frenar una pandemia". A su juicio, es Sánchez y no los líderes regionales quien debe garantizar "la coordinación y la unidad de acción para frenar el virus" y le pide que asuma sus competencias. Por ejemplo, "haciendo PCR para entrar en España, como ya lo hacen países de nuestro entorno".

Legislación ordinaria

El presidente del Partido Popular compareció en el Congreso de los Diputados apenas una hora después de conocerse que Sánchez deriva la responsabilidad de pedir un estado de alarma 'a la carta' a las autonomías para acusarle de "escabullirse" para no asumir las responsabilidades que le corresponden como presidente del Gobierno ante una crisis sanitaria sin precedentes.

Para Casado, Sánchez se ha "parapetado en un conflicto competencial" y una "supuesta laguna legal" para permitir que los líderes autonómicos asuman el mando único en el hipotético caso de que haya que confinar una parte o toda la autonomía que dirigen. "Hay un punto intermedio entre lavarse las manos y recurrir al estado de alarma", reflexionó el líder de la oposición, que volvió a ofrecer sus votos al Gobierno para modificar los cambios que sean necesarios de la legislación ordinaria y confinar quirúrgicamente en aquellos lugares donde sea necesario sin recurrir a un estado de excepcionalidad. "En 15 días puede estar resuelto", le anima.

En el Partido Popular ven inviable que algún presidente autonómico vaya a recurrir a esta "trampa" de Sánchez. "Ni siquiera Torra. Sería ir a estrellarse contra una roca", reflexionan. Los conservadores ven muy injusto que el Gobierno delegue toda la responsabilidad en los líderes autonómicos y ven un peligro en esta fórmula elegida por Moncloa: "Sin unos baremos epidemiológicos iguales para todos los territorios, los ciudadanos dejarían de ser iguales en función de dónde vivan".