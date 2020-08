Faltan rastreadores, rapidez y recursos: las tres erres que explican por qué la Covid avanza desbocada

Los datos de coronavirus en España vuelven a ser preocupantes. El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 3.715 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas (la cifra más alta de positivos desde finales de mayo) y ha sumado 127 fallecidos a la cifra total: 28.797 muertos desde el comienzo de la pandemia.

Los positivos han aumentado en prácticamente todas las comunidades, evolución que ya temían las autoridades sanitarias tras el 15 de agosto a pesar de haberse suspendido las fiestas en todo el país, como señaló a principios de semana el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

En este contexto, el Ejecutivo ha llamado al cumplimiento estricto de las medidas de prevención tras una nueva reunión de seguimiento de la pandemia, en la que han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y Simón.

La mayoría de las comunidades ya han dictado normas propias con las nuevas medidas, que incluyen el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar si no se puede guardar la distancia de dos metros, y en Madrid entrarán en vigor esta medianoche.

Madrid y Cataluña

Con 35 fallecidos por la Covid-19 en la última semana, la comunidad madrileña supera el millar de hospitalizados con coronavirus y sigue realizando pruebas masivas en las zonas con mayor número de casos.

Tres hospitales madrileños, el Gregorio Marañón, el 12 de Octubre y el Hospital Universitario de Móstoles, han decidido suspender cirugías de su servicio ambulatorio o de quirófanos de tarde ante la evolución de los positivos.

Pruebas PCR para detectar positivos en el barrio del Besós de Barcelona. EFE

Las residencias de la región se encuentran actualmente en una situación de nivel tres (el máximo), un escenario en el que afrontan una "elevada" probabilidad de que una persona del exterior introduzca el coronavirus e implica la puesta en marcha de las medidas más restrictivas en cuanto a visitas e ingresos.

En el balance del Ministerio de Sanidad, Cataluña solo aparece con 244 nuevos positivos en las últimas 24 horas, pero las cifras de la Generalitat, tras varios días de descenso, son mucho más elevadas, con 817 nuevos contagios (250 más que la víspera) y siete víctimas mortales.

A través de Twitter, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha señalado que se vive una situación "compleja" y ha amenazado con tomar medidas "más drásticas" si persiste la actual evolución negativa.

Màxima precaució a tota la ciutadania de Catalunya per protegir-nos de la Covid-19. Estem en una situació complexa i, si continua l’evolució que avui hem analitzat a la reunió de seguiment, haurem de tornar a prendre mesures més dràstiques. Més que mai: Màscara-Distància-Mans. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 19, 2020

Otra estrategia

En medio de todo este maremágnum, un grupo de expertos de primer nivel -entre los nombres más conocidos el veterinario Juan José Badiola, el catedrático de Medicina en el Mount Sinai Hospital de Nueva York Adolfo García Sastre, el inmunólogo Alfredo Corell, el economista Miguel Sebastián y el director científico del Instituto de Investigación de La Paz, Eduardo López-Collazo, entre otros - que se han atrevido con un documento de consenso en tiempos en los que el consenso brilla por su ausencia.

El mismo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, responde a la pregunta "¿Es posible optimizar la estrategia en la lucha contra el virus de la Covid-19 en España?" Se trata de una estrategia integral, elaborada por científicos en el más amplio sentido de la palabra y que elude por completo la crítica para centrarse en la acción.

Además, lo que se pide no suena a algo inalcanzable sino sólo a buena gestión. Hacen faltan recursos, claro -y esa parte se tendrá que especificar en un futuro- pero aquí no importa tanto quién los maneje sino a qué han de dedicarse. Y como muestra, un botón: en España hacen falta alrededor de 11.750 rastreadores [no son tantos, pero la distribución es importante], los profesionales tienen que sumarse a los que ya hay -no se contempla utilizar a los preventivistas de hospitales u otras entidades- y todos tenemos que arrimar el hombro en la lucha contra la enfermedad; por ejemplo, en determinada fase del avance, serán los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado lo que se encarguen de hacer PCR masivas si hace falta.

El documento de consenso se divide en cinco recomendaciones clave: sobre uso de la mascarilla, distanciamiento e higiene de manos, sobre detección precoz, sobre uso de tecnología, sobre realización de pruebas PCR y sobre actividades complementarias de prevención de la infección, tal y como informaba este martes Ainhoa Iriberri.

Vuelta al colegio

Apenas quedan tres semanas para que los colegios abran sus puertas, pero no parece que el inicio del curso escolar llegue en el momento más oportuno. Este mismo miércoles, Daniel López-Acuña, exdirector de Asistencia Sanitaria en Crisis de la OMS, comentaba en La Sexta, en el programa Al Rojo Vivo, que para poder abrir las aulas lo ideal sería que el dato de Incidencia Acumulada (IA) -los casos diagnosticados de Covid-19 en los últimos siete días por 100.000 habitantes- se situara en torno a 20-25 personas. Actualmente la IA en España es de 136,02 aunque esa cifra varía según las comunidades autónomas.

En Aragón por ejemplo, la IA es de 510,58 (el dato más alto). Y en Asturias es de 32,95 (la cifra más baja). En Comunidades grandes, como Madrid, el dato de IA se ha disparado: ha pasado de los 251,48 del martes a los 268,23 que presentaba este miércoles.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha emplazado este miércoles a las comunidades autónomas a que adopten un nuevo paquete de medidas de salud pública homogéneas de cara al inicio del nuevo curso escolar, así como para abordar la temporada de la gripe.

Además Illa y la ministra de Educación, Isabel Celaá, mantendrán el próximo día 27 una conferencia conjunta con los consejeros autonómicos del ramo para tratar el inicio del nuevo curso escolar.

Así lo ha anunciado este miércoles Illa en la reunión Interterritorial de Sanidad y después lo ha confirmado Celaá a través de su cuenta de Twitter.

El próximo jueves 27, celebraremos una conferencia sectorial conjunta de Educación y Sanidad, tal y como ha adelantado hoy el ministro Illa a las CCAA. También asistirá la ministra de @territorialgob. — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) August 19, 2020

También está previsto que asista la ministra de política territorial, Carolina Darias.

Fuentes de Educación han precisado que previamente, el día 25, se celebrará la Comisión General de Educación, a la que asistirá el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y los viceconsejeros autonómicos.

Aún se desconoce la fecha de la Conferencia de Presidentes anunciada por el Ejecutivo para finales de este mes, en la que también se tratará el tema de las medidas para una vuelta al cole segura ante la crisis del coronavirus.

Desastre español

España se ha convertido en el país europeo que ha registrado más casos positivos de la Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según los datos que el martes ofreció el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés).

Los datos de España en comparación con los países de nuestro entorno son realmente preocupantes, convirtiendo a nuestro país en el desastre de Europa, tal y como contaba Paolo Fava en este periódico el pasado 28 de julio.

La tasa de España de Incidencia Acumulada de nuestro país se situaba este martes en 132,2 casos frente a los 98,6 de Luxemburgo, los 98,3 de Malta, los 88,5 de Rumanía y los 60,8 de Bélgica, que ocupan las cinco primeras plazas.

La tabla de muertes por la Covid-19 por 100.000 habitantes de las últimas dos semanas la encabeza Rumanía con 3,1, seguida de Bulgaria (1,8), Luxemburgo (1), Bélgica (0,8) y España, Italia, Suecia, Polonia y Portugal (0,4).

Críticas de los médicos

El Foro de la Profesión Médica ha reclamado al Ejecutivo la creación de un "verdadero" comité de expertos formando por profesionales de "reconocido prestigio", que marque las directrices a seguir en todo el país ante el avance de la Covid-19.

En una nota, el Foro, integrado por los colegios de médicos, las sociedades científicas y los sindicatos médicos, informa este miércoles de que en su última reunión también ha aprobado su adhesión a los diferentes comunicados de varias sociedades médicas en los que solicitaban medidas comunes en todo el país para frenar la expansión de la epidemia.

Por eso, solicita un "verdadero" comité de expertos que "enumere las directrices de actuación en esta posible nueva crisis y que prime la coordinación y actuación conjunta".

Exige conocer, asimismo, las cantidades de material, equipos de protección, fármacos y profesionales necesarios que deben estar asegurados en caso de que se produzca un nuevo pico de la pandemia. En este sentido, insta a que estos materiales y equipos de protección hayan sido valorados por laboratorios homologados para garantizar que cumplen con los requisitos.

Por último, indica que ha acordado la elaboración de unas guías básicas de actuación en terrazas de ocio y reuniones familiares para posteriormente extender las recomendaciones a otras situaciones.