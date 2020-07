Campo: "Hay que confiar en la monarquía y protegerla. Está ejerciendo su responsabilidad"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admite estar "preocupado" por las sucesivas y graves informaciones sobre Juan Carlos I, pero cree que al Gobierno no le cabe mayor "análisis" que "dejar que el Estado de Derecho actúe".

"Aparte del estado de ánimo que me pueda generar, no me muevo de los asideros de que la Justicia es igual para todos ni de la presunción de inocencia", ha valorado Campo, que pide igualmente "mantener la confianza en nuestros tribunales".

Entrevistado en 'Los Desayunos', el ministro ha llamado a "confiar en la monarquía, protegerla", y recalca que "el Rey Felipe está dando pasos muy importantes por la transparencia en la Casa Real".

"La monarquía está ejerciendo su responsabilidad en términos constitucionales", ha zanjado Campo.

"Serán medidas acertadas"

En relación con la reciente referencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a revisar los aforamientos, Campo entiende que "cuando se habla de esto se habla de si debe quedar ceñido a actos en ejercicio de las competencias", dejando a un lado los privados.

Cuenta EL ESPAÑOL este miércoles que el Gobierno está presionando a Felipe VI para que repudie públicamente a su padre. "Algo hay que hacer, tenemos que parar el golpe", explican fuentes del Ejecutivo a este periódico.

Sobre estas futuras actuaciones que pudiera tomar el Rey para alejar el escándalo de su figura y asegurar el futuro de la monarquía, Campo se ha limitado a señalar, preguntado por la mesa de 'Los Desayunos', que sean cuales sean esas medidas serán "acertadas".