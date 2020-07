Se disparan los positivos en El Segrià: 280 nuevos casos en 24 h, la cifra más alta desde el cierre

La comarca leridana de El Segrià ha registrado 280 nuevos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que se decretó el confinamiento perimetral de los 210.000 habitantes de los 38 municipios de esta zona.

El delegado del Govern en Lérida, Ramon Farré, ha descartado decretar el confinamiento domiciliario en esta zona a pesar del elevado aumento de casos: "No está previsto que modifiquemos las actuales situaciones de confinamiento perimetral".



Según los datos difundidos hoy por el Departamento de Salud, desde el inicio de la pandemia, en la comarca del Segrià ha habido 2.974 casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2, de los que 137 han muerto, el último de ellos fallecido el pasado martes, el primero desde el pasado 22 de junio.



La epidemia de COVID-19 ha causado ya 12.607 muertes en Cataluña, entre los casos confirmados y los sospechosos, una más de las notificadas por las funerarias ayer, de las que 6.896 han muerto en un centro hospitalario o sociosanitario, 4.111 en una residencia y 799 en su domicilio, mientras que el resto de casos no son clasificables por falta de información.

Barcelona, 204 positivos en 24 h

En cuanto al número de casos positivos tras efectuarse pruebas de PCR, ya son 75.141 los casos acumulados, 774 más que ayer, de los que 338 corresponden a la región sanitaria de Lérida y 22 a la región sanitaria del Alt Pirineu i Aran, mientras que en la ciudad de Barcelona se han registrado 204 casos nuevos en las últimas 24 horas.



En la comarca del Segrià, que desde el sábado día 4 permanece confinada perimetralmente por un incremento de casos al convertirse los brotes de transmisión comunitaria, desde el inicio de la pandemia ha habido 2.974 casos positivos de coronavirus -280 de ellos notificados en las últimas 24 horas-, de los que 137 han muerto por COVID-19.

Tercera planta

El Hospital Arnau de Vilanova de Lérida abrirá entre hoy y mañana una tercera planta para pacientes con COVID-19 una vez ya ha llenado las dos primeras y ante el aumento de casos registrados en las últimas horas, según ha explicado el responsable del coronavirus del centro, José Luis Morales.



En declaraciones a TV3, Morales ha reconocido que "los casos van aumentando progresivamente y la capacidad de COVID está agotada, por lo que hoy o mañana abriremos la tercera planta", aunque ha reconocido que no tienen personal suficiente para atenderla.



"Calculábamos tener que abrirla el lunes o el martes, pero lo adelantaremos porque, aunque hoy daremos algunas altas, no nos puede coger desprevenidos el aumento de casos", ha dicho Morales, que espera que el lunes regresen algunos colegas que están estos días de vacaciones, lo que ayudará a redistribuir a los especialistas "para minimizar" la falta de personal porque "tenemos que luchar con lo que tenemos".



El hospital también ha ampliado su área de críticos y están derivando a otros hospitales a pacientes que no tienen coronavirus. "Intentaremos no trasladar a pacientes con COVID para no poner en problemas epidemiológicos a otras ciudades", ha señalado Morales en alusión a llevar a pacientes a otros hospitales fuera de la comarca del Segrià.