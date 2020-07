La Generalitat no descarta confinar en casa a los vecinos del Segriá (Lérida) tras el rebrote

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha admitido este domingo que es posible que deba confinarse en casa a los vecinos del Segriá (Lérida), tras el rebrote por el coronavirus: "No podemos descartar nada".

Aun así, ha valorado que "si se hace caso de las medidas" y se interiorizan, no debería hacer falta endurecer el confinamiento, ha indicado en una entrevista en Rac1. Ha subrayado la importancia de evitar aglomeraciones y de no encadenar reuniones con más de diez personas distintas: "No es cuestión de cerrar las actividades económicas, pero si de reducir la actividad social".

Sobre el cierre perimetral, ha explicado que le preocupa más lo que pueda pasar dentro del Segriá: "No serviría de nada que marcáramos el perímetro y prohibiéramos ir a comarcas vecinas, pero dejar que dentro se transmitiera el virus".

La Generalitat confina la comarca leridana del Segriá

Al ser preguntada por la duración de este confinamiento, ha afirmado que cada día están mirando los datos, y que harán dos revisiones profundas: una dentro de siete días y otra en dos semanas. "Esperamos que no se tenga que alargar", pero ha reconocido que 14 días no son muchos, por lo que deben esperarse para hacer esta valoración.

Y ha dicho que las pruebas de acceso a la universidad "se podrán hacer seguro", ya que se aplicarán estrictamente las medidas sanitarias, pero ha planteado que algunos estudiantes hagan los exámenes fuera de la comarca.

Migrantes y temporeros

En cuanto a la mayor afectación del rebrote entre los migrantes y temporeros en el Segriá, ha recordado que la campaña de fruta representa multiplicar a la población, y que estas personas se mueven por toda España.

La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias "ha invertido como nunca en esta campaña para ofrecer más alojamientos, para dar más dignidad y más apoyo social a estas personas".

"La responsabilidad es del Estado. No sirve de nada mirar hacia otro lado", y ha indicado que si no se regulariza su situación se dejan solos a los ayuntamientos.