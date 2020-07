Dolors Montserrat: "El problema son Sánchez y sus socios, en la UE pactamos con el PSOE"

La líder del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat -Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), 46 años- asegura en una entrevista con EL ESPAÑOL que su partido está manteniendo una actitud de "lealtad a España" en la UE, tanto en la negociación del fondo de reconstrucción poscoronavirus de 750.000 millones (de los cuales nuestro país podría acceder a 140.000) como en su apoyo a la candidatura de Nadia Calviño para la presidencia del Eurogrupo.

Montserrat resalta que el PP ha llegado a acuerdos con el PSOE y con otras fuerzas españolas en la Eurocámara sobre estas ayudas para la reconstrucción. Si este mismo entendimiento no es posible en España se debe a la actitud de Pedro Sánchez y de sus socios de Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya o Bildu, que "odian a España", alega.

El presidente del Gobierno les ha acusado de poner trabas a las ayudas de la UE a España y de maniobrar en Bruselas para endurecer las condiciones de estos fondos. ¿Está el PP saboteando los intereses de España para hacer caer al Gobierno como sostiene Sánchez?

Eso no es cierto. El Partido Popular Europeo (PPE) ha sido el que ha impulsado el fondo de recuperación desde su posición de fuerza mayoritaria en la Eurocámara. Gracias a esta mayoría que tenemos, presidimos la Comisión con Ursula von der Leyen, la responsable de poner sobre la mesa lo que es el mayor plan de solidaridad de la historia de la Unión Europea, para ayudar a los españoles y al resto de los europeos, a familias, trabajadores y sectores productivos.

De hecho, el presidente del PPE, Manfred Weber, ha enviado una carta conjunta con los socialistas y otros grupos políticos del Parlamento Europeo en la que se pide a los jefes de Estado y de Gobierno que aprueben este fondo y el presupuesto plurianual de la UE para el periodo 2021-2027. El PP -el europeo y el español- ha hecho los deberes.

Sánchez ataca preventivamente al Partido Popular por si él fracasa y no logra que se aprueben en la UE las ayudas a España

Ahora, al que le toca hacer los deberes es a Sánchez en la cumbre que se celebrará en julio. Él es el único español que se sienta en el Consejo Europeo y el que tiene que convencer a sus socios y conseguir que estas ayudas se aprueben y lleguen a España. ¿Por qué nos acusa? Sánchez ataca preventivamente al PP, el partido que está en la oposición en España, por si acaso él fracasa en el Consejo Europeo.

Al mismo tiempo, ustedes están diciendo que las ayudas de la UE no pueden servir para derogar la reforma laboral o para financiar las políticas de Podemos, ¿no es eso dar munición a los países nórdicos que desconfían de España y quieren reducir las ayudas?

Nosotros decimos lo mismo que Josep Borrell dijo en la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados el otro día cuando compareció. O lo mismo que dice la propia Comisión y todos los partidos que hemos respaldado aquí el fondo de recuperación, es decir, también los socialistas europeos.

La solidaridad europea tiene que ir acompañada de reformas nacionales ambiciosas para impulsar la economía, crear empleo y dar certidumbre a la sociedad y a los mercados. En definitiva, reformas que nosotros, como Partido Popular, hicimos cuando estuvimos en el Gobierno: la reforma laboral, que creó tres millones de puestos de trabajo, la ley de unidad de mercado o la ley de segunda oportunidad. Cuando hemos gobernado, hemos demostrado que sabemos sacar a un país de la crisis, con reformas ambiciosas que han traído crecimiento económico y empleo.

El PSOE no ha puesto encima de la mesa ninguna reforma. La única propuesta que ha hecho es acordar con Bildu la derogación de la reforma laboral. Y este no es el camino

El Partido Socialista no ha puesto encima de la mesa ninguna reforma. La única propuesta que ha hecho es acordar con Bildu la derogación de la reforma laboral. Y este no es el camino. El camino es hacer reformas ambiciosas para ayudar al sector turístico, que tan mal lo está pasando y en el que trabajan 2,7 millones de españoles. Lo que tiene que hacer Sánchez es lo que dice la Comisión, lo que dice el propio Borrell o lo que dice el PP: reformas nacionales ambiciosas para volver a impulsar el crecimiento y crear empleo.

Para lograr las ayudas de la UE, Sánchez debe enviar a Bruselas tanto los presupuestos para 2021 como un plan de reformas e inversión antes del 15 de octubre. ¿Ve posible un acuerdo entre el PSOE y el PP sobre ambos elementos para reforzar la posición negociadora de España?

Nosotros hemos demostrado que somos un partido europeísta, un partido dialogante, un partido con capacidad de llegar a acuerdos por el bien de los españoles. Hemos demostrado lealtad a España y visión de Estado: hemos apoyado tres estados de alarma, hemos apoyado este último decreto de normalización, hemos aprobado la renta mínima vital, estamos trabajando en la Comisión para la Reconstrucción para poder llegar a acuerdos.

En la UE hemos liderado el fondo de recuperación desde la Eurocámara y con la presidencia de Ursula von der Leyen, que es del PPE. Y aquí lo hemos pactado con el Partido Socialista. El problema es Sánchez, que en España pacta con los partidos antipatrióticos que odian a España, como Esquerra Republicana o Bildu, y con Podemos. La pelota está en el tejado de Sánchez, que en España se ha buscado los socios equivocados. En Europa sí que estamos pactando todas las fuerzas políticas por el bien de España.

Hemos demostrado ser un partido europeísta, dialogante y con capacidad de llegar a acuerdos por el bien de los españoles

El presidente Sánchez les ha pedido que retiren el informe que enviaron el mes pasado al comisario de Justicia, Didier Reynders, denunciando vulneraciones de derechos y libertades en España durante el estado de alarma, ¿lo van a hacer?

Sánchez hace oposición a la oposición en vez de gobernar. Nosotros enviamos este documento en respuesta a una iniciativa de la Comisión, que anunció que evaluaría las medidas de emergencia decretadas por todos los Estados miembros, no sólo España, durante la crisis del Covid-19. ¿Por qué se está haciendo esta evaluación? Para proteger nuestros derechos y libertades, el Estado de derecho y los valores fundacionales de la UE.

Nosotros también creemos que debemos defender nuestros derechos y libertades incluso durante estados excepcionales. Es la mejor manera de defender a España. Por eso hemos documentado los abusos durante el estado de alarma de este Gobierno. Por ejemplo, que han cerrado el portal de transparencia, que al inicio quisieron silenciar al Parlamento y las sesiones de control, que quisieron silenciar a los periodistas o la utilización partidista de RTVE. Y también hemos enviado a la Comisión nuestro plan B que presentamos en el Congreso, nuestra alternativa de desescalada y desconfinamiento, tanto económico y social como sanitario.

¿Qué le parece que el señor Carles Puigdemont quiera usar este informe del PP para demostrar que España no es un Estado de derecho y frenar así el suplicatorio contra él?

No tiene nada que ver. No son vasos comunicantes. Puigdemont es un fugado de la justicia y su único camino es presentarse ante la justicia. Que nos dé lecciones de democracia una persona que ha atentado contra el Estado y que es un fugado de la justicia es inaceptable.

La documentación que enviamos a la Comisión es sobre las medidas excepcionales tomadas por un Gobierno durante un estado de alarma. No pone en duda bajo ningún concepto la democracia, el Estado español. Somos un gran país con un mal Gobierno. Pero somos un gran país con tres poderes del Estado separados, tenemos una de las mejores grandes democracias del mundo y nos sentimos orgullosos de ser españoles.

¿Por qué el Partido Popular Europeo desconfía de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y ha impulsado a un candidato alternativo para el Eurogrupo, el irlandés Paschal Donohoe?

Ahora mismo hay tres candidatos: un liberal luxemburgués, una socialista española y un irlandés del PPE. Que el PPE, donde hay 70 partidos políticos de toda la UE, defienda a un candidato de su propia familia es lo normal. Pero el Partido Popular español siempre ha defendido que los españoles tengan puestos de responsabilidad en las instituciones europeas. Hemos votado a favor de Borrell en esta legislatura y, como ya dijo el presidente Casado la semana pasada, ahora apoyamos la candidatura española para el Eurogrupo, independientemente de lo que diga el PPE.

El PP apoya a Calviño para el Eurogrupo. A diferencia del PSOE, que cuando nosotros hemos gobernado, jamás de los jamases nos han apoyado

Nosotros siempre hemos sido leales y somos los grandes embajadores de España en Europa. Lo hemos demostrado siempre. A diferencia del PSOE, que cuando nosotros hemos gobernado, jamás de los jamases nos han apoyado. Votaron no a Miguel Arias Cañete y pusieron todas las trabas posibles a Luis de Guindos.

España ha sido uno de los países más golpeados por el coronavirus tanto a nivel sanitario como económico. Visto desde Bruselas, ¿qué hizo mal el Gobierno de Sánchez? Usted fue ministra de Sanidad, ¿que habría hecho de forma diferente?

Ha llegado tarde y mal. Ha desoído a la Organización Mundial de la Salud, cuando en enero pidió acopio de material, test masivos y recopilación de datos. Y ha desoído a la Unión Europea, que ya el dos de marzo desaconsejó las aglomeraciones. Vimos cómo el Gobierno socialista y comunista de Podemos animó a la gente a salir a una manifestación del 8 de marzo en todas las capitales. También hubo partidos de fútbol o el mitin de algún partido político. Muchos eventos sin ningún tipo de distanciamiento: ni se animaba a llevar mascarillas ni había ningún tipo de protección. Vimos a un Gobierno que antepuso su agenda política a la salud pública de todos los españoles.

Y ahora está pasando lo mismo en materia sanitaria. Si hay una ola en octubre, y esperemos que no, ¿hay alguien que sepa cuál es el plan que tiene el Gobierno? ¿Tenemos el material suficiente? ¿Tenemos los test masivos? ¿Tenemos preparado el sistema nacional de salud? ¿Han hecho un plan nacional de pandemias? Estamos viendo un Gobierno caótico, incapaz de presentar una hoja de ruta fiable para el futuro hasta que no tengamos la vacuna o para futuras pandemias. Yo como ciudadana española me siento intranquila porque no veo un Gobierno preparado.