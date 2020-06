Irene Montero justifica su denuncia a una concejala de Vox: "Es odio, no reivindicación política"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, considera que el proceder de la concejala de Vox en Galapagar Cristina Gómez Carvajal "puede ser constitutivo de delito", por eso la ha denunciado, y ha criticado que la extrema derecha quiera enmascarar un delito de odio con el derecho a manifestación.



Montero se ha referido en una entrevista en TVE al presunto acoso que padece a diario en su domicilio, también del vicepresidente Pablo Iglesias, y ha criticado que este escenario de confrontación interese a la extrema derecha.



"Estas manifestaciones de odio y de tanta rabia obviamente forman parte del escenario de confrontación que interesa a la extrema derecha de este país, de hecho son conocidos militantes de extrema derecha, la inmensísima mayoría ni siquiera son vecinos del municipio ni de la zona, vienen desde muchísimos kilómetros", ha subrayado.



La ministra ha denunciado ante el juzgado de Instrucción de Collado Villalba a la concejala de Vox Gómez Carvajal por coacciones y acoso diario en su domicilio y redes sociales.



La titular de Igualdad ha indicado que esta mujer ha ido a su casa durante más de un mes a pedir que ella y su familia se vayan de su hogar y abandonen el país "rumbo a Venezuela" y que incluso ha manifestado en las redes sociales que no pararía hasta conseguir que así fuera.



"Eso no forma parte del derecho de manifestación y es peligroso para la democracia que la extrema derecha intente hacer pasar este discurso de odio por derecho de manifestación", ha dicho Montero, que ha negado que el proceder de esta concejala sea un escrache, ya que no acude a su domicilio para hacer protesta política.



Montero ha sostenido que "personas de extrema derecha y militantes de Vox" acuden diariamente a las puertas de su casa -en ocasiones con cacerolas, otras con música- para que ella y el vicepresidente Pablo Iglesias se vayan de su domicilio.



La ministra de Igualdad, que ha enfatizado que quiere que sus hijos tengan una vida normal y sean felices, ha agradecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su trabajo.