Rufián insta al Gobierno a elegir entre ERC o Ciudadanos para los PGE: "Los dos no pueden ser"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha emplazado al Gobierno a que elija entre los republicanos catalanes o Ciudadanos para negociar los Presupuestos del año que viene "porque las dos cosas no pueden ser" y ha insistido en que llegar a un acuerdo con ambos "es bastante incompatible".



Unos Presupuestos pactados con la derecha, con un partido "que hasta hace muy poco estaba en la foto de Colón no es que sea incompatible con ERC, es incompatible con cualquier medida justa" ha subrayado Rufián en una rueda de prensa en el Congreso.



De esta manera se ha pronunciado ante la idea que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez de intentar sacar adelante unas cuentas públicas para 2021 con el mayor consenso posible teniendo en cuenta el escenario que deja la crisis del coronavirus.



"Una cosa es ceder y otra cosa es un chantaje, y en política chantajear es malo", ha insistido Rufián refiriéndose a la flexibilidad que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha pedido a los partidos a la hora de negociar las cuentas.

Ciudadanos en Vox en Fase 1

ERC ha desestimado la posibilidad de poder llegar a un entendimiento con una formación de la que ha dicho que lo siguiente "a querer cargarse la mesa de diálogo sobre Cataluña es querer cargarse una fiscalidad justa y el ingreso mínimo vital" o intentar imponer el contrato único o la mochila austriaca.



"Ciudadanos es Vox en Fase 1 y Arrimadas no es de repente Merkel, sino que se parece más a Cospedal y a Aguirre", ha subrayado.



Sobre la reunión que están teniendo esta semana los empresarios para afrontar la crisis y algunas de las demandas que han hecho en el sentido de exigir seguridad jurídica y que no se tumbe la reforma laboral, Rufián ha señalado que siempre que algunos empresarios piden seguridad jurídica lo que quieren es "impunidad laboral para precarizar".



"Nosotros ahí no estamos, hay que proteger a la clase trabajadora", ha señalado el portavoz al advertir que si se utilizan las mismas recetas que se emplearon ante la crisis de 2008 "esto se hunde" y ha apostado por revisar la reforma laboral.