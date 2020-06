Robles no comparte "en absoluto" que Iglesias hable de "crimen" en las residencias de Madrid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido mesura y dejar a un lado la crispación en todo lo que se refiere a las residencias de ancianos tras las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que calificó lo ocurrido en estos centros de la Comunidad de Madrid de "crimen" y "escándalo".

Roble ha señalado que no comparte "en absoluto" este tipo de declaraciones y ha dejado que claro "no van a encontrarme echando los muertos" a la cabeza de nadie "porque detrás hay familias". "Saquemos de esto una lección. La sociedad tiene que reflexionar sobre lo ocurrido, se lo debemos a los mayores y a todos", ha afirmado en una entrevista en Antena 3, en la que ha pedido "perdón" a los ancianos y que "determinadas cosas no sean objeto de debate".

La titular de Defensa ha afeado esta actitud de Iglesias y ha señalado que la mejor manera de hablar de este tema es "dar soluciones y no ponernos de perfil". "Dejemos la crispación a un lado", ha añadido, después de que las palabras del líder de Unidas Podemos generaran duras críticas entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que estudia emprender acciones legales contra él.

También ha pedido "perdón" a aquellos ancianos que durante la pandemia"se han sentido solos y abandonados" tanto en sus casas como en las residencias. "En las residencias está el pasado, pero también el presente. Dentro hay una gran sabiduría", ha dicho. "Cuando una sociedad se da cuenta de un problema como el que ha habido tiene que reflexionar, interiorizar, y tratar de poner soluciones", remarca.

Distancias con Iglesias y Garzón

Margarita Robles también ha tomado distancias respecto a Iglesias y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus palabras sobre la desmilitarización a la Guardia Civil, cuyo "carácter militar no está en discusión" en el seno del Ejecutivo de coalición.

Robles ha defendido la profesionalidad de los agentes del Instituto Armado y ha señalado que los guardias civiles "no se merecen que por razones políticas" se esté en "un debate que no interesa a la mayoría de los ciudadanos". Sus palabras llegan después de que Iglesias defendiese desde Moncloa, "como líder de Podemos", la desmilitarización de la Guardia Civil. Además, el titular de Consumo, Alberto Garzón, señaló la semana pasada que en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podían existir "elementos reaccionarios" que "asumen como propio el discurso que invita al golpe del Estado". "No opino de lo que dicen otros compañeros de gabinete: cada uno sabe lo que hace. Lo que me corresponde es poner en valor el carácter de la Guardia Civil volcada en los ciudadanos. Las opiniones son de cada uno pero el Gobierno actúa con arreglo a un programa y en eso (la desmilitarización) no está", ha zanjado.