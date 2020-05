Simón, sobre la vuelta al cole: "En fase 1 los centros pueden empezar a prepararse"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha recordado que en la fase 1 del plan de desescalada "se propone la preparación de los centros escolares" tras más de dos meses cerrados y que los profesores "pueden empezar a hacer su trabajo de claustro".

En rueda de prensa y tras ser preguntado por la vuelta a las aulas de los escolares en las comunidades autónomas que cumplan con los indicadores de la desescalada, Simón ha señalado que los centros educativos "si se readaptan adecuadamente" y mantienen las medidas de control del riesgo "se pueden ir proponiendo acciones relacionadas con ellos", aunque sin explicar cuáles.

Así, los centros pueden comenzar sus tareas para prepararse ante su reapertura en los próximos meses después de más de ocho semanas cerrados. El Gobierno ya anunció que las clases se retomarían en septiembre con estrictas medidas de seguridad, como la mitad de alumnos por clase y con estrictas normas de higiene.

En este punto, Simón ha añadido que las escuelas "tienen que estar adaptadas para las situaciones de las próximas semanas" y que "tienen que readaptar sus infraestructuras" a la nueva normalidad

No obstante, el experto ha subrayado que le resulta "muy complicado" desde el punto de vista sanitario decir si los escolares volverán a las aulas. "Me estaría metiendo en un charco en el que no debería entrar", ha reconocido, dejando claro que será la evolución de la epidemia la que determine si van a poder a volver a abrir los centros escolares a los alumnos.

Prudencia

Fernando Simón también ha advertido de que el coronavirus podría traer como consecuencia la adopción de cambios en los comportamientos sociales a partir de ahora y que perduren en el tiempo. "Esta epidemia ha cambiado mucho nuestras vidas, es muy posible que acabe dejando algunos comportamientos que ya perduren. Hemos aprendido a no compartir vasos ni los cubiertos, comer cada uno en su plato, taparse la boca al toser, todo eso se ha aprendido con el tiempo, y ha estado casi siempre asociado a aprendizajes en procedimientos en situaciones como las que hemos estado viviendo hasta ahora", ha señalado. Sobre los rebrotes, ha explicado que "es cierto que puede haber" pero ha remarcado que desde el Gobierno se está actuando "con un principio de prudencia muy grande", incluso cuando las decisiones han sido "controvertidas", como en lo que se refiere a las fases de desescalada.

Fernando Simón explica que todas las decisiones de las autoridades de salud pública están basadas en el principio de prudencia.



➡Para evitar el riesgo de rebrote, es imprescindible que cada ciudadano/a actúe con responsabilidad y continúe extremando las medidas de protección. pic.twitter.com/tsxoA6I3cR — Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 10, 2020 Así pues, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población, a la que ha recordado la importancia de "seguir manteniendo las medidas de precaución individual" y de la "responsabilidad" para, por un lado, no transmitir el virus a los grupos vulnerables, y en segundo lugar, para garantizar que los grupos vulnerables no se exponen a riesgos innecesarios.