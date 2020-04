Las cifras que no cuadran: ¿cuándo conoceremos el número real de fallecidos por coronavirus?

EL ESPAÑOL publica el sexto episodio de su podcast 'En tiempos de pandemia'. En esta ocasión, la periodista Marta Espartero explica por qué las cifras de fallecidos por COVID-19 que ofrece el Ministerio de Sanidad no son reales.



Desde el inicio de la crisis, las comunidades autónomas han utilizado criterios diferentes a la hora de contabilizar los contagiados y fallecidos por coronavirus. Aunque Sanidad aplicó un mando único centralizado, no ha sido capaz de establecer un criterio unificado y constante. Lo que ha provocado variaciones en la serie de datos.

Además, la cifra oficial de fallecidos solo contempla aquellos que han sido diagnosticados previamente con la enfermedad. No tiene en cuenta las personas que han fallecido en sus casas, en la calle, ni a las que no se les realizó el test PCR.



¿Cuándo conoceremos la cifra real de fallecidos? Los expertos calculan que no será hasta 2022.

Puedes escuchar todos los episodios a través de la web de EL ESPAÑOL o suscribirte a nuestro canal en iVoox, Spotify y Apple Podcast.