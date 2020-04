Ya hay más de 5 millones de españoles que creen haber tenido síntomas del coronavirus

En un momento en el que se disparan las dudas sobre las cifras oficiales que ofrece el Gobierno sobre los fallecidos, casos positivos y altas registradas, un 12,5% de los españoles afirma tener o haber tenido síntomas evidentes del Covid-19.

Así se desprende de la última encuesta de EL ESPAÑOL elaborada por SocioMétrica, que muestra que más de cinco millones habrían enfermado por el nuevo coronavirus Sars CoV-2. Un dato hasta 25 veces superior al cómputo que presenta el Ministerio de Sanidad. Al cierre de este lunes había en España 200.210 contagiados confirmados, 20.852 muertos y 80.587 recuperados.

El gran desajuste entre los autodiagnosticados que refleja este estudio y los declarados por el departamento que encabeza Salvador Illa se debe a que Sanidad sólo contabiliza a los que dan positivo en las pruebas del Covid-19, excluyendo a los llamados casos sospechosos confirmados únicamente mediante diagnóstico clínico.

A esto se une el decalaje que se ha producido en los últimos días, motivado, según justificó Sanidad, por el nuevo sistema de notificación que puso en marcha el ministerio la semana pasada, después de más de un mes desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma. Esta nueva metodología implica actualizar los datos por comunidades autónomas desde el 31 de enero. Las cifras oficiales, en cualquier caso, continúan presentando un desfase con respecto a las comunicadas en los días previos, tanto en los óbitos como en los positivos y los curados.

“Estamos tratando de corregir las series para que las fuentes de información sean homogéneas”, admitía este viernes Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Cuatro puntos más

Atendiendo a la serie histórica, y tal y como se puede observar en la tabla, el 8 de abril el número de españoles que decía ser sintomático ascendía a los 3,5 millones, es decir, un 8,5% de la población afirmaba estar infectada. Esto significa que en doce días el porcentaje ha crecido en cuatro puntos, según el tracking actualizado diariamente por SocioMétrica.

Este incremento tiene una lectura negativa y otra positiva. La parte mala es que se podría interpretar que el nuevo patógeno sigue campando a sus anchas y ha contagiado a más población a pesar de las medidas de confinamiento; la buena es que a mayor porcentaje de infectados más cerca estaremos de lo que los epidemiólogos denominan la inmunidad rebaño o de grupo.

Este es un fenómeno que describe una situación en la que suficientes personas de una población adquieren inmunidad de tal forma que actúan como cortafuegos impidiendo que el virus alcance a los que no están protegidos. Se limita la expansión. De esta manera, las personas no inmunes tienen menos riesgo de adquirir la patología que cause el virus.

Esta estrategia se puso sobre la mesa con el Covid-19, ya que fue el objetivo expresado en un primer momento por el Gobierno de Boris Johnson, antes de que él enfermara, para manejar la nueva pandemia. En ese momento, los dirigentes británicos no impusieron una cuarentena en Reino Unido, para dejar al virus actuar y asumir el número de muertos que causara, aproximadamente un 5% del total de infectados. De esta forma, sostenían, la mayoría de la población británica, todos los que pasaran la enfermedad de forma leve, estarían inmunizados y se llegaría a esa famosa inmunidad de rebaño.

Sin embargo, las cifras de la encuesta de EL ESPAÑOL nos dejan aún lejos de esa situación, que los expertos cifran que se alcanza cuando se infecta más del 60% de la población.

Los test

La falta de test masivos de detección rápida también representa un escollo para tener una imagen fiel de la evolución del coronavirus. Según el sondeo de SocioMétrica, el 96,7% de los españoles no se ha hecho la prueba. Por contra, el 3,3% de los consultados asegura haberse hecho el test.

En este caso, las cifras de esta encuesta y las que facilita Sanidad se aproximan. En España se han realizado ya entre 900.000 y un millón de pruebas, guarismos que coincidirían a grandes rasgos con los de este sondeo. Hay que tener en cuenta que este dato no aclara a cuántas personas distintas se les ha practicado el test, dado que a muchos pacientes se les realiza varias veces.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló la importancia del testeo masivo como la mejor estrategia para erradicar la pandemia.

Ficha técnica

6.372 encuestas entre el 8 y 20 de abril, en tracking diario, a través de multiplataforma online, calibradas por día para el total nacional por sexo, edad, provincia, hábitat rural/urbano. Precisión por convergencia >97%. Software de análisis: Barbwin, R y Gandía Integra.