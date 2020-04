"Ahora sí": la ministra Carolina Darias supera el coronavirus después de un mes y dos positivos

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado este viernes a través de un tuit que ya ha superado el coronovirus después de 30 días de confinamiento.

"Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos", dice la ministra canaria.

Darias es una de las tres ministras del gabinete de Pedro Sánchez que han contraido la enfermedad, junto con la vicepresidenta primera Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero, quienes aún continúan recuperádose en sus domicilios.

Fue el 12 de marzo cuando se supo su positivo y desde entonces se ha mostrado muy activa en Twitter, difundiendo principalmente los mensajes del Gobierno en relación con el virus. Lo anunció así: "Durante un tiempo yo también #mequedoencasa y desde aquí seguiré desempeñando mi responsabilidad. Me encuentro bien. Máxima confianza en nuestro sistema de salud. Nos veremos pronto".

El 29 de marzo, en un test para confirmar que había superado la enfermedad, volvió a dar positivo.