La broma del ministro Ábalos a su compañera Lastra que la espantó: así intentó besarla

Más allá de los datos, la refriega política o el drama de estos días por el coronavirus... Hay, todavía, entre algunos diputados -y, en este caso, miembros del mismo partido (PSOE), tiempo para las bromas y para las anécdotas. Como la protagonizada por José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Adriana Lastra, portavoz de su grupo parlamentario, en pleno Congreso de los Diputados.

Ambos, al cruzarse en el camino, se han detenido... Ábalos ha tratado de darle un beso, aunque sin la intención directa de hacerlo, y Adriana Lastra se ha apartado. Después, los dos se han reído a carcajadas, protagonizando la anécdota de una jornada en la que Pedro Sánchez ha pedido la prórroga del Estado de Alarma 15 días más. Pero no serán los últimos: el presidente también ha anunciado que volverá al Congreso para repetir en las próximas semanas.

El vídeo, en pocos minutos, se ha hecho viral y ha desencadenado las bromas de los usuarios de las redes sociales, sobre todo, en Twitter. Muchos, catalogando como 'cobra' la maniobra de Adriana Lastra para evitar a José Luis Ábalos en pleno Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno.

La broma de Ábalos a Lastra

Contagios en los hogares

Sánchez, por otro lado, ha reconocido que en este momento de confinamiento la mayor parte de los contagios se están produciendo en los hogares, no fuera de ellos, y por eso hay que complementar con otro tipo de medidas que no ha especificado.

El presidente ha recalcado que seguirá acudiendo cada 15 días para que la oposición no pueda acusarle de saltarse al Parlamento. Ha insistido en que está "convencido" de que habrá una nueva prórroga pero "si no fuese así sería porque las cosas han mejorado de forma sustancial".



Sánchez ha insistido así en la idea que ya dio en su comparecencia de prensa del pasado 4 de abril, cuando advirtió de que el Gobierno prevé prorrogar el estado de alarma más allá del 25 de abril aunque no será igual que ahora, sino que espera que se pueda recuperar "algo" de vida personal, económica y social.



En el pleno de este jueves, Sánchez ha señalado que en el proceso de "desescalada" ha ofrecido a los presidentes autonómicos compartir decisiones, y ha lamentado que se critique al Ejecutivo por prever escenarios, como hizo al pedir un mapa de infraestructuras posibles para aislar a asintomáticos, y al mismo tiempo se le acuse de improvisar. "O una cosa o la otra", ha dicho.



Ha insistido en que el Gobierno "actúa de buena fe" en un escenario de "extraordinaria complejidad e incertidumbre" y no aspira a que la oposición le apoye pero sí que al menos "empaticen" ante el desconocimiento que hay, incluso por la ciencia, sobre cómo actuar ante un virus nuevo.