Echenique alaba la "rapidez" del Gobierno y avisa: "Rescataremos a la gente antes que a la banca"

"Orgulloso" de este Gobierno por las medidas económicas y sociales que ha tomado para hacer frente a la pandemia del coronavirus, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, considera que España "es de los países que más rápido ha actuado" de Europa.

En una entrevista en TVE, Echenique cree que el Ejecutivo "ha puesto por delante" la salud de la gente frente a las "actitudes sociópatas" de líderes políticos como Donald Trump, Jail Bolsonaro o Boris Johnson. Y lanza un aviso: "Antes de rescatar a la banca vamos a rescatar a la gente".

Esta afirmación, dice, "pone muy nervioso a muchos poderes", como a Vox, que este martes pidió la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la creación de un Gobierno nacional de concetración. "Estas barbaridades son el reflejo de que el Gobierno va a proteger a la gente corriente y de que se va a hacer lo contrario a lo que pasó en 2008", ha explicado.

"Hemos puesto por delante la vida la gente"

Siguiendo en esta línea, Echenique afirma que las medidas de confinamiento que se han tomado "han sido muy duras" pero que su objetivo es "salvar miles de vidas". "Este Gobierno ha puesto por delante la vida de miles de personas antes que otros intereses", ha remarcado.

Sobre por qué el Gobierno no ha dialogado con la oposición sobre el decreto del cese de la actividad no esencial, Echenique lo ha achacado a la urgencia en aprobar esta medida para evitar la saturación de las UCI. "A veces, por urgencia, no es posible llevar a cabo esas interlocuciones porque cuando antes se ponga en marcha ese decreto, mejor. El Gobierno tienen ahí menos capacidad para hacer llamadas", ha justificado.