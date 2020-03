La denuncia de un guardia civil con coronavirus: le obligan a trabajar con síntomas y da positivo

Un agente de la Guardia Civil destinado en el Cuartel de Zarautz denuncia que sus superiores le han obligado en los últimos días a ir a trabajar con síntomas claros de coronavirus, pese a que los sanitarios que le atendieron le recomendaron guardar cuarentena. Jornadas después, cuando su estado empeoró, se hizo el test y dio positivo.

En una grabación, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el agente relata los hechos. Este periódico ha corroborado a través de fuentes oficiales que la grabación es real y que lo que narra el guardia civil corresponde, en efecto, con un agente destinado en esa localidad guipuzcoana.

También a través de esas mismas fuentes queda corroborado que es él mismo quien graba el audio en el que lo cuenta todo.

Días atrás el agente empezó a encontrarse mal y comenzó a presentar tanto en él como en su entorno los síntomas propios del coronavirus. Así que tanto él como su familia decidieron someterse al test para confirmar si aquellos eran en realidad los primeros indicios de una serie de nuevos casos.

Su mujer dio negativo. Al día siguiente se lo hizo él y obtuvo el mismo resultado. Como los síntomas habían empeorado de un día para otro, los sanitarios les pusieron a toda la familia en cuarentena, con la expectativa de un positivo en Covid-19 días después.

"Trabajé tres días con síntomas"

Cuando llamó a sus superiores para avisar de lo que le había comentado el Servicio de Epidemiología del Servicio Vasco de Salud, y para comentar que tenían que recluirse en una estricta cuarentena, su jefe le dijo que no, que al día siguiente trabajaría como todo el mundo.

"Me echaron un broncazo. Me puso de flojo, que no quería trabajar. Yo simplemente le había transmitido lo que el Servicio Vasco de Salud me había dicho a mí. El subteniente me puso de flojo para arriba. Después de mucho rollo, me dijo que yo iba igual a trabajar. Estuve tres días trabajando. Y después ya me encontré peor fui a hacerme el test de nuevo y ya di positivo".

En el testimonio del afectado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el agente cuenta que varios días después se encontró en la puerta de la comisaría con los mismos sanitarios que le habían realizado la prueba. Se quedaron sorprendidos al verle allí en lugar de estar encerrado y en cuarentena con el resto de su familia.

Piden explicaciones

Ahora, el miedo de este agente, así como del resto de sus compañeros, es el de que más miembros del cuartel hayan quedado contagiados. La garita en la que este guardia civil hacía guardia no es excesivamente grande. Se trata de un lugar estrecho, habitualmente muy transitado. Y por eso, aunque ahora él ya esté en cuarentena en su casa, en el cuartel existe el temor de que aquellos ya infectados contagien, a su vez, a otros miembros sanos de la Benemérita.

Las asociaciones de guardias civiles como AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) o la IGC (Independientes Guardia Civil) exigen explicaciones ante estos hechos.

El temor existe entre los agentes tras el fallecimiento de uno de sus compañeros el miércoles de esta misma semana. Fue el primer miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) en fallecer a causa de Covid-19.