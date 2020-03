El TJUE rechaza la petición de Junqueras de ser puesto en libertad para ejercer de eurodiputado

El vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado este martes las medidas cautelares solicitadas por el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, para obligar a las autoridades españolas a ponerle en libertad con el fin de poder ejercer como eurodiputado con su correspondiente inmunidad.

El recurso de Junqueras solicitaba anular la decisión del Parlamento Europeo del pasado 13 de enero de 2020 en la que se declaró vacante su escaño. La Eurocámara lo hizo en aplicación de las decisiones de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo que establecen que el líder de ERC ya no es eurodiputado porque ha sido condenado en firme a 13 años de cárcel por sedición y rebelión.

El líder de ERC presentó además una demanda de medidas cautelares en la que solicitaba que se ordenara a España que le liberase inmediatamente a fin de poder ejercer plenamente sus funciones de miembro del Parlamento Europeo hasta el momento en que se dicte sentencia sobre el recurso de anulación. Estas medidas cautelares son las que han sido rechazadas, sin entrar en el fondo del asunto.

El vicepresidente del TJUE ve fuera de lugar esta petición de Junqueras. "El juez de medidas provisionales no puede dirigir órdenes conminatorias a entidades que no sean parte en el litigio, com las autoridades españolas en este caso. Por tanto, esta solicitud también es inadmisible", dice el auto.

En cuanto a la suspensión cautelar de la anulación de su escaño, el TJUE dice que "Junqueras no ha logrado demostrar que, a primera vista, la concesión de las medidas provisionales solicitadas esté material y jurídicamente justificada".

"La anulación del mandato de un diputado, derivada de la aplicación de la legislación nacional, implica automáticamente la expiración del mandato de diputado de que se trate, así como la vacante del escaño de ese diputado. El Parlamento Europeo es simplemente informado de la expiración del mandato por las autoridades nacionales y de la fecha de conclusión de este por su presidente", sostiene el auto.

Así pues, la Eurocámara "no resulta competente para poner en cuestión la regularidad de la vacante del escaño dimanante de la anulación del mandato, puesto que es simplemente informada de esta situación, que resulta exclusivamente de una decisión de las autoridades nacionales competentes".

"El 13 de enero de 2020, el Parlamento Europeo se limitó, esencialmente, a hacer constar la vacante del escaño del señor Junqueras i Vies con efectos desde el 3 de enero de 2020, sin poder controlar la regularidad del procedimiento nacional que condujo a la anulación de su mandato y, por tanto, a la vacante de su escaño", dice el auto.