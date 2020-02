La Fiscalía estrena línea dura: invoca un convenio con Marruecos y devuelve a dos menores tutelados

La Guardia Civil de Melilla detuvo a dos mujeres marroquíes por abandonar a dos menores en la Ciudad Autónoma el sábado “tras ser localizadas por una patrulla junto a dos menores extranjeros no acompañados del Centro de La Purísima”, según informa la Delegación de Gobierno.

Las detenidas han pasado a disposición judicial, por un “delito de abandono de menores” después de que los agentes comprobaran que “eran las madres de los menores y que los habían abandonado para que se hiciera cargo el centro de acogida”, añade la misma fuente.

En menos de 24 horas, un juez, tras oír al fiscal de menores, las ha condenado a seis meses de prisión “velando por el interés del menor para evitar el desarraigo”, aseguran desde la Delegación. Además el magistrado ordenó que se acompañe a las madres e hijos a la frontera para su retorno a Marruecos. De esta manera, Dolores Delgado estrena la Fiscalía reactivando un convenio con Marruecos de devolución de menores.

Es la primera vez que se conoce una sentencia de expulsión a marroquíes tutelados en un centro de menores. “Antes este tipo de actuaciones no se hacían. Tal vez si se cogía in fraganti a los padres trayendo a sus hijos. Pero cuando los hijos estaban ya tutelados no se hacía. Así que regularmente no se hacia”, explicaba Daniel Ventura, Secretario de Acción Sectorial del PP y ex consejero de Bienestar Social en el gobierno anterior, a EL ESPAÑOL tras conocerse la sentencia.

Precisamente, el anterior presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda (PP), y algunos partidos políticos en la oposición como Coalición por Melilla (CpM) solicitaron al Gobierno central que exigiera a Marruecos el cumplimiento del acuerdo de devolución o expulsión de menores, en su desesperación por quitarse la responsabilidad de acoger a los menores extranjeros no acompañados que llegaban por la frontera marroquí.

Firma en 2003 y en vigor desde 2012

Este acuerdo data de un primer memorándum de entendimiento sobre repatriación asistida de menores no acompañados que firmaron Marruecos y España en 2003 con reducido éxito.

En 2007, en el marco de la VI Reunión de Alto Nivel (RAN) hispano-marroquí se celebró el Acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, justo en un momento en el que la llegada de menores a España había aumentado.

Sin embargo, no entró en vigor hasta 2012, tras esperar durante más de cinco años la ratificación por parte de Marruecos. Un año más tarde, y por última vez en 2013 se ratificaba.

En todo caso, el documento obliga a ciertas medidas que no se han cumplido, como levantar acta del acuerdo cada seis meses, exige la creación de un comité de seguimiento y se tendrían que mantener dos reuniones anuales, una en Marruecos y otra en España.

En el acuerdo bilateral, las dos únicas posibilidades que se contemplan en el caso de devolución del menor a Marruecos son “la reagrupación familiar o poner al menor a disposición de los servicios de protección de menores de su país”. Aunque en el caso de la devolución de estos menores es diferente ya que al estar en el centro de acogida su tutela corresponde a la Ciudad ya que no están bajo el amparo de ningún adulto.

Abderrahim Mohamed (CpM), viceconsejero del Menor y Familias de Melilla, justifica a EL ESPAÑOL el hecho de que no se haya devuelto a menores anteriormente porque “puede que no hubiera casos de interceptación de padres y madres en presencia de sus hijos o hijas. Pero si se demuestra la filiación y en presencia de los progenitores del menor se les devuelve a sus hijos por orden judicial oída, claro está, la fiscal de menores”.

De esta manera, es el segundo convenido de devoluciones en frontera que desempolva el PSOE de Pedro Sánchez. Los socialistas ya devolvieron a Marruecos, en menos de 48 horas, a 116 personas migrantes de África Subsahariana el verano de 2018 tras saltar la valla de Ceuta.

Las buenas relaciones de Sánchez con el país vecino continúan cuando Marruecos admite por primera vez la devolución de sus ciudadanos menores a pesar del rechazo constante ante los intentos anteriores del Partido Popular local de reactivar el acuerdo.