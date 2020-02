Objetivo Ábalos: el PP lo convierte en diana contra Sánchez y forzará una votación sobre su cese

El PP no tiene previsto cejar en su presión al Gobierno por Venezuela y este martes volverá a quedar patente en el Congreso de los Diputados. Desde que se conociese el encuentro entre el titular de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta ejecutiva del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, los populares han hecho del ministro su principal diana como una manera de desgastar a Pedro Sánchez. No en vano, Ábalos es uno de los pesos pesados del Gobierno y nada menos que el secretario de Organización del PSOE, el número tres de la formación.

Su caída sería un enorme trofeo para la oposición en los primeros compases de la legislatura, pero nada apunta a que esté cerca de cobrárselo. Ábalos sigue gozando del respaldo personal del presidente del Gobierno y del partido, que ven en esta estrategia un empeño exagerado y sin conexión real con las preocupaciones ciudadanas. Según Sánchez, Venezuela forma parte de un catálogo de "polémicas fugaces". El viernes, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, consideró que asuntos como Venezuela "no le importan a nadie" y forman parte de un "combate inútil".

El PP no deja el asunto

El PP, sin embargo, no dejará el asunto. Este martes, en el pleno del Congreso, se debatirá una moción en la que se reclama la marcha del ministro al mismo tiempo que incide en el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Así lo reconoció Sánchez hace ahora un año y así lo sigue considerando el Gobierno de manera oficial. Pero los gestos del jefe del Ejecutivo difieren de ese tratamiento de jefe de Estado, aunque sea exclusivamente con la misión de convocar elecciones. Sánchez se negó a recibirlo personalmente cuando Guaidó estuvo de gira por Europa y la semana pasada se refirió a él como "líder de la oposición venezolana".

Este domingo, el PP siguió alzando la voz contra Ábalos. Sánchez "utiliza" al ministro "de escudo porque sabe que, si le deja caer, él tendrá que asumir las explicaciones y dar la cara ante los medios de comunicación", dijo el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, en una comparecencia ante los medios.

Montesinos acusó a Sánchez de "no querer dar la cara y no decir la verdad" ante lo que "ya no es una película de suspense, es una película de terror, y cada vez se conocen más datos de la catarata de mentiras sobre lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas".

"Narcos"

Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también del PP, el encuentro entre Ábalos y Rodríguez podría formar parte de "un nuevo capítulo de la serie 'Narcos'". "Nos cuenta cada día una mentira diferente para lavar la cara del Gobierno de Maduro. Ábalos es un mentiroso y se ha visto con una persona que en puede pisar la UE por pertenecer a ese narcorrégimen", según ella.

Pese a esta embestida continua contra el ministro, la próxima sesión de control al Gobierno no estará monopolizada, como la del miércoles pasado, por Venezuela. En esta ocasión, las preguntas registradas tienen mayoritariamente que ver con Cataluña y asuntos económicos, entre ellas la que formulará Pablo Casado a Sánchez y la de la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, a la vicepresidenta Calvo. También las preguntas de otros partidos dejarán Venezuela para abordar temas domésticos una vez el PP pierda, como es previsible, la votación donde simbólicamente se pide el cese del ministro de Transportes.