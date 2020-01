Sánchez contrapone el pin parental a la subida de pensiones y sueldos de funcionarios

"El veto parental es un invento de la derecha para no hablar de las cosas que les interesa a la gente", ha contrapuesto Pedro Sánchez el veto parental a la "subida del sueldo de los funcionarios" o "la subida de las pensiones" del 0,9 que aprobó el consejo de ministros en su primera reunión tras componerse el Gobierno de coalición.

Sánchez ha arremetido contra "la derecha" en la entrevista concedida a TVE, acusando a la "ultraderecha" de "montar bronca". "La derecha ha demostrado mal perder en 40 años de democracia", ha señalado el presidente del Gobierno.

"No existe ese problema, no hay pin que valga", ha dicho del llamado pin parental. Según Sánchez, esta propuesta de Vox "arrastra a la derecha a posiciones radicales, extremistas. Me gustaría que Casado volviera al consenso democrático de respeto por la educación pública", ha dicho.

Sánchez ha anunciado que se reunirá con Torra "en la primera semana de febrero". Antes de que arranque la mesa de diálogo prevista por ERC en el acuerdo de investidura. "Torra la ha pedido", ha dicho. "La mesa de diálogo es con el Govern y ERC es sólo una parte del ejecutivo catalán".

La mesa de diálogo que debe buscar una solución al "conflicto político" en Cataluña se debería constituir en los 15 días siguientes a la formación del Gobierno español, un plazo que no se va a cumplir si la entrevista con Torra no tiene lugar hasta febrero.

Si después de los disturbios en Barcelona no cogió el teléfono a Torra, ahora explica su entrevista con el presidente inhabilitado de la Generalitat porque "la situación en Cataluña está más calmada". Y ha insistido en que esa "solución" vendrá por el "diálogo".

A los independentistas, Sánchez le ha pedido "autocrítica". "Deben abandonar la vía unilateral, siempre he defendido el autogobierno, ellos la autodeterminación". Y ha culpado al Gobierno del PP de la situación actual. "Es una herencia recibida. Desjudicializar la crisis catalana política tiene relación con abrir espacios de consenso. No sólo con Cataluña, después de siete años de Partido Popular se han roto muchos consensos con los agentes sociales. Esta será la legislatura del diálogo social y territorial". Para Pedro Sánchez, "el código penal no se corresponde con la época que vivimos", pero su "actualización" se debe debatir en "el Congreso".

Pedro Sánchez también ha defendido a la nueva fiscal general del Estado, la ex ministra de Justicia Dolores Delgado. "Hay que ver su curriculum. La oposición tiene todo el derecho a criticar al Gobierno, pero debe criticar sobre hechos y no suposiciones". Para el jefe del Ejecutivo el debate sobre el nombramiento de Dolores Delgado es "artificial", ha dicho después de aparecer en un vídeo critican el nombramiento del fiscal Maza.

También se la han recordado sus declaraciones negando la posibilidad de llegar a un acuerdo de Gobierno con Podemos. "La política está por delante de los deseos. La realidad política la marcan los votos de los ciudadanos. Querían una coalición progresista. Lo entendí. Ojalá otros líderes políticos asumieran su resultado electoral".