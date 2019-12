Risto Mejide y Dante Fachín se enzarzan en Twitter por Junqueras: "No es un preso político"

El presentador de televisión Risto Mejide y Alberto Dante Fachín, exsecretario general de Podemos en Cataluña, se han enzarzado en Twitter después de que el presentador dijera en la red social que Oriol Junqueras no es un preso político.

“El coste de ser catalán no independentista. Los que lo expresamos lo sufrimos todos los días. Y pasa también por aguantar insultos como éste. Y no, en mi opinión no es un preso político”, ha escrito Mejide en Twitter enseñando el post de otro usuario que le tildaba de "imbécil" tras la sentencia del TJUE.

Acto seguido, Fachín le contestó argumentando que “comparado con que te metan en la cárcel, te apalee la policía y te niegue le valor del voto, ‘el coste’ que sufre me parece bien asumible”. Además, Fachín señalaba que Emjide tenía "una TV" a su "disposición" y Junqueras, sólo un mensaje de Instagram.

Pues mira @ristomejide: comparado con que te metan en la cárcel, te apalee la policia y te nieguen el valor del voto, "el coste" que sufres me parece bien asumible. Tú tienes una TV a tu disposición. Esta persona un mensaje de IG. A la lloreria, "coste". https://t.co/ddBhvvFc9J — Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) December 20, 2019

Mejide replicó entonces que no era dueño de la televisión sino que simplemente presentaba un programa: "Se les ha olvidado la diferencia entre eso y ‘tener una TV a tu disposición’. Claro, y así está TV3. Pero oiga, no pretendía apropiarme del victimismo. Desde hace tiempo que es todo suyo. Disfrútenlo”.

El cruce de declaraciones encendidas ha seguido, con Fachín diciendo que le parecía "insultante" que el presentador se presentara como una "víctima", algo que Risto ha rechazado, alegando que no había utilizado esa palabra, que le parecía "muy dura como para ir aplicándola tan alegremente como lo hace usted". "Yo hablé de coste”, escribió.

Yo presento un programa. Se les ha olvidado la diferencia entre eso y “tener una TV a tu disposición”. Claro, y así está TV3. Pero oiga, no pretendía apropiarme del victimismo. Desde hace tiempo que es todo suyo. Disfrútenlo. https://t.co/nHvcmMWsnB — Risto Mejide (@ristomejide) December 20, 2019

Finalmente Fachín terminaba la discusión apuntando que “con todos sus errores [TV3] siempre será más fiable que un chiringuito de Berlusconi”.