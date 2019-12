Cordorníu usa un lema independentista en su anuncio de Navidad: "Lo volvemos a hacer"

No hay Navidad sin boicot a los productos catalanes. Y este año no iba a ser menos, sobre todo después de la polémica generada por el nuevo anuncio de Codorníu. En él se ha utilizado una frase que recuerda mucho a un lema independentista utilizado por los sus líderes durante el juicio del procés: "Lo volvemos a hacer".

En el anuncio, que ha comenzado a emitirse primero en las radios catalanas y después en el resto de plataformas ya en castellano, se escucha esta frase a la perfección, algo que para algunos es todo un guiño a los independentistas.

Lo cierto es que esta frase es muy parecida a la que pronunció el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, durante el juicio, cuando en su alegato final aseguró que "lo volveremos a hacer". Después le siguieron algunos de los políticos presos e, incluso, fue uno de los lemas de campaña de ERC y JxCAT en las últimas elecciones generales.

Ante esto, muchos han sido los internautas que han puesto en marcha una campaña de boicot contra Codorníu y piden no solo no comprar cava de esta marca, sino hacerlo extensivo a otros productos catalanes. Desde Codorníu niegan que el anuncio tenga intenciones políticas: "Somos viticultores, no políticos".

Aquí el famoso anuncio de Codorníu. Dice "lo volvemos a hacer". Casi igual al lema separata "Lo volveremos a hacer".

Está claro que no ha sido un error: nadie que viva en Cataluña, y esa es una empresa catalana, ignora ese mantra.

Buscaré otra marca de cava para esta Navidad. pic.twitter.com/qKT6Gf50Re — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) December 9, 2019

Hola @Codorniu_ES

Hace años que no compro vuestros productos, pero es que no los volveré a comprar en toda mi vida.

Naturalmente intentaré que nadie allegado o conocido tampoco los compre.

Espero que vuestras ventas caigan hasta que tengáis que cerrar. https://t.co/gxEDs39Sjz — PepitoGrillo ن 🇪🇸 (@pepillogrillo67) December 9, 2019

Hola amigos de @codorniu. El año pasado todos mis amigos y yo compramos cava extremeño y este año lo volveremos a hacer. Como decís vosotros, ho tornarem a fer, sólo que no seremos 100, sino que hemos crecido y seremos 200 o 1000. Cada año más. ¡¡¡¡Viva el cava extremeño!!!!. — Opinión contrastada (@OContrastada) December 9, 2019

Codorniu dice cositas.... Obremos pues como se merecen.... Hay muchos cavas... Y muy buenos en Valencia, Extremadura, La Rioja, Aragón .....

Fuera el Catalán, que se lo beban ellos https://t.co/wp4vJM5mIk pic.twitter.com/39Vpa4yudQ — CONDE HERACLIO II (@SPAINWONDERLAND) December 9, 2019

Pero esta no es la primera vez que Cordorníu en víctima de boicot. Las redes atacaron hace dos años a esta empresa después de que uno de sus accionistas, Antón Reventós, estuviera al frente de Unipost, cuyas oficinas fueron registradas por la Guardia Civil los días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En el registro se incautaron cientos de sobres cerrados con notificaciones para las mesas electorales de la consulta. Tras esto, Codorrníu emitió un comunicado en el que aseguraba que el grupo no ha participado en la distribución de ningún material relacionado con el 1-O.