El delirante villancico 'indepe' que pide la libertad de los presos al ritmo de 'Noche de paz'

"Noche de paz, noche de amooooor". Seguramente hayas entonado estos versos en más de una ocasión. El famoso villancico compuesto por el austriaco Franz Xaver Gruber con letra de su compatriota, el sacerdote Joseph Mohr, fue declarado Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad en 2011 y se han grabado miles de versiones desde que se escuchó por primera vez en aquel lejano 1818.

Sin embargo, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la que os vamos a presentar en estas líneas se lleva la palma en lo que surrealismo se refiere. Esta valiente versión la firma el grupo de habaneras Mestre d'Aixa de Vilassar de Mar, en la provincia de Barcelona, y aunque se ha hecho viral en los últimos días gracias a las redes sociales, se trata de un tema que estrenaron el 21 de diciembre del pasado año en su canal de YouTube.

Explican allí que se trata de una "adaptación reivindicativa" del tradicional villancico de Gruber hecha "por la libertad de nuestros presos políticos y exiliados", suponemos que para que los indepes la entonen en Navidad. Ataviados con bufandas amarillas y barretina, el videoclip que acompaña la canción tampoco tiene pérdida:

Si os gustan las Navidades, no os recomiendo ver este vídeo. Hay que tener mucho estómago.

Y si no os gustan, este villancico tractoriano os provocará náuseas.

La típica patochada separata. pic.twitter.com/XSPMGNklox — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 22, 2019

"Un país sin reyes ni tiranos"

Para aquellas personas que no dominen el catalán ni el inglés, traducimos al castellano las tres estrofas que conforman el polémico villancico: "Santa noche, triste noche si un compañero no está aquí. Si está bien lejos en prisión o exiliado, sin ellos hoy ya no es Navidad. Todos gritamos ¡libertad!, todos gritamos ¡libertad!

Santa noche, nuestra noche, no estáis solos, estamos aquí. En la oscuridad seguimos adelante, con los ojos a la estrella deseada, ¡vuestra libertad! ¡Nuestra libertad! / Santa noche, mágica noche cuando el miedo habrá huido y un nuevo día se acerque brillante, a un país sin reyes ni tiranos cantaremos libertad, cantaremos ¡libertad!".

Burlas en las redes sociales

Desde que se difundió el villancico el pasado 22 de noviembre las reacciones se han sucedido en Twitter, donde las mofas han campado a sus anchas:

Su millón de coreografías desde el 2010 explica porque son siempre los mismos. Nadie que no sea de la secta querría sumarse a esta hipotética republiqueta anacrónica, tribal y aburrida. Y no me cansaré de repetir que oscilan entre lo cursi y lo violento. Fanatismo. — Nooo (@Nooo83841190) November 22, 2019

El Coro del Psiquiátrico.. — Azul_marino_36 (@azul_marino_3) November 23, 2019

Hala, ya no puedo dormir.

😡 — Don Miguel (@MariconDeEspana) November 23, 2019

No sé quién organiza estas performances pero son de pena. — Sant Pau (@Guinardo7) November 23, 2019

Esta gente no tiene sentido del ridículo con lo mayores que son! — Gracia Muñoz Aguirre (@gramuag21) November 22, 2019

No se trata ya de ridiculo solamente, se trata de q manipulan todo, hasta una canción que el compuso el austriaco Franz Xaver Gruber, y puso la letra el sacerdote austriaco Joseph Mohr, para hacerla suya. Una canción de PAZ para el mundo, la POLITIZAN. ¡Es vomitivo!. — Leonardo Da Vinci-500 años (@DaVinci2019) November 23, 2019

No sé bien por qué motivo, son muy aficionados al canto. Se apuntan mucho a corales, etc. Y debe ser porque como artistas también se creen superiores. Qué pena de gente. — Arturo Pereitor - Catalonia is an invented nation (@arturopereitor) November 22, 2019

Menos mal que no entiendo catalán.. Porque pa las gilipolleces que soltaran...



La puesta en escena CUTRE NO... LO SIGUIENTE... — Marta (@Marta00500404) November 22, 2019

Secta butifarrera y siniestra de abducidos sardaniles. Vomitivo a más no poder. Very pathetic tot plegat. El mon es peta el cul de natrus. — Ales (@Ales08839977) November 22, 2019

De hecho, el cachondeo ha molestado bastante al entorno indepe. Desde el diario independentista ElNacional.cat denunciaban que "el unionismo masacra un villancico en favor de los presos políticos" y apuntaban que "posiblemente, el villancico que sonará en casa de todos estos hiperventilados será alguna cosa más parecida al 'a por ellos, oé'".

