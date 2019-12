"Brecha de seguridad" en el helipuerto de Algeciras: los riesgos del nuevo paso fronterizo con Marruecos

No se trata de un simple helipuerto. Las instalaciones de Algeciras supondrán una nueva frontera entre España y Marruecos. Una aerolínea quiere establecer una conexión aérea entre esta ciudad gaditana y Tánger, y los policías destinados en el puesto alertan de la "brecha de seguridad" que puede suponer si no se refuerza de forma adecuada: "Se trata de una salida hacia el espacio exterior Schengen y no está convenientemente dotado".

El medio habitual para salvar la distancia entre Algeciras y Tánger es el ferry que múltiples empresas ofertan en ambos puertos. Sin embargo, una empresa se ha propuesto establecer una conexión aérea. En concreto, a través de un helicóptero que operaría desde el helipuerto de Algeciras.

El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad prepara un borrador de Orden Ministerial para habilitar este helipuerto, en el muelle La Galera, como frontera exterior. Porque desde este punto se abrirán las puertas a los viajeros procedentes de Marruecos y sus correspondientes mercancías.

Todos los pasos se hacen siguiendo la Ley Orgánica 4/2000. Y no basta con que el helipuerto tenga el espacio suficiente de aterrizaje y despegue; las infraestructuras deben estar dotadas de los medios pertinentes para evitar una "brecha de seguridad" en una frontera sensible.

Los policías nacionales de Algeciras alertan de que "es necesario reformar las instalaciones disponibles" del helipuerto para cumplir con "los requisitos exigidos para el control de personas con llegada y salida hacia el espacio exterior Schengen". Aseveran que AENA ya ha iniciado los trámites para crear algunos puntos fundamentales, como la sala de inadmitidos y las cabinas unipersonales de control.

Pero la preocupación de los agentes se centra, principalmente, en los medios humanos. La Confederación Española de Policía (CEP) ha canalizado esa inquietud en un escrito dirigido a la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía para reforzar con más recursos humanos y materiales este nuevo puesto fronterizo.

Desde el sindicato policial consideran "positivo" la nueva conexión por las ventajas evidentes que supone. No obstante temen que dichos recursos humanos se obtengan de la Comisaría Local de Algeciras: "Que ya está bastante mermada de capacidades, teniendo en cuenta el alto nivel de actividad que hay en la zona", detallan fuentes del sindicato.

La nota informativa transmitida a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía concluye: "Se insta que por parte del DAO se tenga en cuenta estos nuevos cometidos operativos y se refuerce el nivel de cobertura de puestos de trabajo de la Comisaría Local de Algeciras o, en su defecto, se amplíe el catálogo de puestos y se defina mejor para contemplar todas las funciones que asume esa Comisaría y que no figuran en el actual".