Arranca la campaña: Sánchez pide "votar en masa" y carga contra el PP, que "hace campañas en b"

Votar "en masa". Votar "bien". Al PSOE, el único partido capaz de desbloquear la situación. Pedro Sánchez mantiene el rumbo y apela a la movilización de sus votantes para ganar las elecciones el 10 de noviembre. En un mitin en el pabellón de Pino Montano, en Sevilla, el candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral socialista.

Aunque la campaña no empieza oficialmente hasta la medianoche, hace tiempo que el peso de los actos de pegada de carteles se ha diluido en favor de mítines por la tarde, a tiempo para los telediarios de la noche. Sánchez ha querido comenzar en uno de los tradicionales graneros de votos socialista. "El 28 de abril, el 26 de mayo y el 10 de noviembre, la victoria socialista comienza aquí, en Sevilla, en Andalucía", ha dicho ante un entregado auditorio y un intenso calor que dejaba ver sus efectos en la camisa blanca del candidato, empapada en sudor.

Sus teloneras fueron Verónica Pérez, secretaria general del PSOE de Sevilla y aliada de Susana Díaz, líder regional, que también intervino, además de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, cabeza de lista por la provincia.

La campaña del PP

Sánchez se refirió en primer lugar a la estrategia atribuida al PP en redes sociales, que consiste en generar perfiles falsos para tratar de fomentar la abstención. "La derecha anda enredando en los medios digitales, en los Facebook, en los Twitter, en los whatsapp. Se hacen pasar por militantes del PSOE" y dicen "yo paso, no voy a votar, conmigo que no cuenten", ha lamentado antes de pedir al auditorio que dejar bien claro a Casado que sí acudirá a las urnas.

"No tiene remedio este PP", ha dicho Sánchez. "Se financiaban irregularmente con una caja b y ahora hacen campañas en b", ha añadido.

"La disyuntiva es bien sencilla, bien clara y bien urgente. Gobierno sí o sí. Desbloqueo sí o sí. Estabilidad sí o sí", ha dicho, pidiendo un "voto en masa" al PSOE como única garantía de que no habrá convocatoria electoral en cuatro años.

"La derecha sueña con el no votarán. Pues nosotros vamos a votar, a votar bien y al PSOE", ha añadido antes de poner rumbo a la localidad sevillana de Dos Hermanas, una de sus ciudades fetiche, para la pegada de carteles.

Rivera: "Sólo cogeré el teléfono a Torra para cesarle"

Las caravanas de los partidos ya están en marcha y Albert Rivera ha elegido Cádiz para empezar su campaña electoral. Allí, el líder de Ciudadanos ha asegurado que si los españoles le dan su confianza próximo 10 de noviembre para ser el presidente del Gobierno sólo cogerá el teléfono a Torra para "cogerle la matrícula y cesarle si no cumple la Constitución".

"Para mí separar Cataluña de España sería partirme el corazón. Nunca voy a cruzar una frontera para venir a ver a mi familia a Andalucía", ha manifestado. Por esto, Rivera se compromete a defender la unidad de España.

"Os pido que nos votéis, que me votéis y que votéis a Ciudadanos", ha dicho Rivera esta tarde, y ha añadido que quiere ser presidente no porque le haga ilusión dormir en la Moncloa o viajar en helicóptero, sino porque quiere poner en marcha todas las reformas que necesitan los españoles. "¡Eso sí que me pone!", ha exclamado.