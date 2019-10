"Desde hoy los envíos llevarán cocaín4 de regalo": hackean la cuenta de atención de Correos

El perfil oficial de Twitter de Correos Atiende ha sido hackeado este martes por la mañana y se han publicado mensajes en los que se vincula este servicio con el tráfico de drogas.

El primer mensaje ha sido publicado a las 09:15 de la mañana: "SI NECESITAS ENVIAR DROGA EN TUS PAQUETES, NO DUDES EN USAR NUESTRO SERVICIO", y un minuto más tarde el siguiente. "Nuestro servicio es una basura, pero somos expertos en el transporte de droga". Minutos más tarde han sido publicados otros dos tuits que seguían la misma línea. "ALERTA Desde hoy los envíos llevarán un poco de cocaín4 de regalo. ¡Aprovecha la ocasión!", ha sido uno de ellos.

Desde las 09:34 no se ha publicado ningún tuit más, por lo que podría ser que la situación estuviese ya controlada. Sin embargo, desde el perfil oficial de Correos se avisa a todos los usuarios del hackeo de esta cuenta y se pide que no se haga caso a los comentarios o mensajes directos que se vayan publicando. "ATENCIÓN: La cuenta de @CorreosAtiende ha sido hackeada y estamos trabajando en solucionarlo. Por favor, no hagáis caso a los tuits y DMs que se publiquen desde este perfil hasta nuevo aviso", han publicado a las 09:48 horas, después de que se publicasen los primeros comentarios.

Sin embargo, esta cuenta no ha sido la única hackeada en estos días. Ayer la cuenta de Twitter de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) también fue saboteada y publicó comentarios ofensivos contra el alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma) y su familia. "Esperamos ver tu cuerpo descuartizado", fue uno de los mensajes. Algo similar ha ocurrido a la alcaldesa de Castellón, la socialista Amparo Marco Gual a través de la cuenta de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI), donde se han publicado tuits amenazantes contra ella. "TE M-A-T-A-R-E-M-O-S A MACH3ETAZOS", ha sido uno de ellos. En estos dos últimos casos, sin embargo, las cuentas ya han sido recuperadas y se han eliminado estos mensajes.