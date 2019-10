Albert Rivera: "Se necesita un pacto de Estado para retirar las competencias penitenciarias a Cataluña"

Albert Rivera se ha mostrado favorable a retirar las competencias penitenciarias a Cataluña. Cree que es el modo de "evitar que Torra pueda conceder beneficios penitenciarios a los presos". La mejor forma de hacerlo, ha dicho, es a través de "un pacto de Estado" entre el "gobierno en funciones y las principales fuerzas de la oposición", es decir, entre "PSOE, PP y Ciudadanos".

El candidato de Ciudadanos al 10-N considera que Sánchez debe aceptar "una reunión formal" con él y Casado. "No quiere", ha dicho. "Los españoles esperan que estemos juntos. No lo ve oportuno. Yo creo que sí es urgente. La situación es grave. No hay que hacer aspavientos porque la situación es lo suficientemente grave".

"Tenemos que estar juntos", ha repetido en los informativos de Antena 3. "El ejecutivo tiene muchas posibilidades de recuperar las competencias. Torra no puede dejar en la calle en unos meses a quienes han cometido los delitos. No puedo permitir que salgan de patitas en la calle". Otra de las medidas que Rivera propone tener en cuenta es "intervenir la dirección de los Mossos".

Rivera ha insistido en la posibilidad de llegar a un acuerdo de Estado. "Si fuese Sánchez llamaría a los líderes de la oposición. No quiero vivir en un país donde te agredan por llevar la bandera de España, hay motivos suficientes para exigir una reunión de Estado y ponernos a trabajar".

Respecto al fallo del Tribunal Supremo que se ha hecho público este lunes ha dicho que "el problema no es que sean 13, 20 o cinco años de cárcel sino que Cataluña tiene competencias penitenciarias que pueden utilizar para otorgar beneficios" a los trece condenados por el procés. Rivera considera que los hechos juzgados constituyen un "golpe a la democracia". "Que se tipifique como rebelión o sedición es cosa de los jueces, nuestra obligación es acatar la sentencias".

Los últimos sondeos no son buenos para Ciudadanos. De 57 escaños pasarían a 17-19 escaños como quinta fuerza política, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. No parece preocuparle a Rivera: "No voy a perder ni un segundo en mirar los sondeos. Sí a trabajar por los españoles. Si fuera por los sondeos, Ciudadanos no existiría".

"Desde la oposición desbloquearé al país", ha dicho Rivera, que ya tuvo oportunidad de hacerlo tras el 28-A. "Desde la sede de Ferraz gritaban '¡Con Rivera no!'. Sánchez no ha hecho ninguna oferta a Cs. Eligió a Podemos como socios preferentes y los nacionalistas. Sánchez dijo que ni con Cs ni con el PP, que prefiere gobernar con Podemos, Errejón y los nacionalistas. Yo le estoy ofreciendo un acuerdo de estado para salir adelante más allá de ideologías".

Preguntado por la posibilidad de una nueva repetición electoral, Rivera ha dicho que "por su parte, no hay riesgo de ir a terceras elecciones. Quiero poner este país en marcha, como presidente del Gobierno o como líder de la oposición".