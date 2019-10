Casado se inspira en una campaña de Rosa Díez para buscar el centro de cara el 10-N

El Partido Popular ha presentado este lunes su lema de campaña para las elecciones del 10 de noviembre: "Por todo lo que los une". Según ha explicado el secretario general, Teodoro García Egea, pretenden mandar un mensaje de "esperanza" y destacar que "no somos esa España dividida, polarizada y cabreada".

Esta nueva consigna es prácticamente igual a la empleada por UPyD en 2008, año de su primera campaña para las elecciones generales -en aquella ocasión fue "Lo que nos une"-. Por aquel entonces, Unión Progreso y Democracia era un partido nuevo y que aspiraba a luchar contra "el desapego de los ciudadanos y representar la cercanía".

Por esa razón, en los carteles aparecía el DNI de Rosa Díez, cofundadora del partido y la única que obtuvo escaño en aquel 2008, porque representa "lo que une a todos los españoles". "Es el símbolo de nuestros derechos como ciudadanos españoles y eso es lo que queremos defender", declararon desde la formación.

Anuncio de la campaña de UPyD de 2008.

Tras más de un lustro en UPyD, Rosa Díez anunció que no se presentaría a la reelección como líder y portavoz debido a los malos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Un día después, el 25 de mayo de 2015, Díez volvió a hacer un anuncio amargo para sus votantes: por falta de fondos UPyD se retiraba de las 16 personaciones judiciales que mantenía en casos de corrupción política, incluida la del caso Bankia, que se convirtió en la bandera del partido.

A pesar de que durante estos años Díez no ha ejercido como política, sí se ha mantenido visible y pendiente de la actualidad política. Un ejemplo fue su participación en el acto convocado por el PP para "defender la España constitucional" en septiembre de este año.

"Un país como el nuestro y menos en un momento como éste no puede permitirse el lujo de prescindir de Rosa, de no tenerla en la política activa. Es lo que me gustaría, que estuviera en la política activa", dijo Cayetana Álvarez de Toledo a presentar a Díez en una sala del Congreso llena de diputados, senadores y altos cargos del gobierno autonómico de Madrid.

El reciente anuncio del lema de campaña del PP, que es exactamente igual al utilizado por UPyD, parece un guiño más al acercamiento de Rosa Díez con el partido de Pablo Casado y muchos esperan que en cualquier momento se anuncie su candidatura.