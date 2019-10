"Por todo lo que nos une": el PP busca con su lema "una tercera vía" frente a los radicalismos

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la presentación del lema. M.E

Ya no se trata de ser un "valor seguro": los populares quieren apostarlo todo a "lo que nos une". El lema con el que arranca el PP esta campaña electoral con un mensaje claro. "Esperanza. Quien no ha sido parte de la solución es hoy ya parte del problema", ha sintetizado el secretario general del partido y director de campaña, Teodoro García Egea. Por eso, el próximo 10-N, el PP dirá "'no' a los que quieren enfrentarnos hasta lo irreparable".

"No somos esa España dividida, polarizada y cabreada", ha comentado García Egea. "Sí a dialogar, pactar, solucionar, sí a formar gobierno, no sólo a gobernar". Los populares quieren hacer un llamamiento para "centrarnos".

Representa un cambio sustancial con respecto a la estrategia que llevaron a cabo el pasado mes de abril. En aquella ocasión todo pivotaba sobre la renovación, el tiempo nuevo, la juventud frente a la experiencia. Ahora, tras aquel batacazo electoral, potencian ese perfil centrista que le reclamaron los barones y apuestan en las listas por nombres con experiencia de gestión y que no destacan por sus discursos ideologizados.

Así, en Génova han pasado de fichajes como Miguel Abellán, Juan José Cortés o Cayetana Álvarez de Toledo a volver a poner en primera línea del frente a exministras de los Gobiernos de Aznar y Rajoy como Elvira Rodríguez, Isabel García Tejerina o Ana Pastor.

"'Por todo lo que nos une' es un grito esperanzador que supone dejar a un lado el enfrentamiento. Es una tercera vía frente a dicotomías polarizadoras. Lo que nos une, suma, nos hace mucho más fuerte", ha indicado el director de campaña. "Debemos dejar atrás todo lo que nos enfrenta nos frena y nos hace débiles. Olvidemos lo que nos separa y busquemos todo lo que tenemos en común".