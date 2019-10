Casado: "Con el giro de Rivera queda claro que hay que votar al PP para que no gobierne Sánchez"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, cree que la única opción para que no gobierne el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, es "votar al PP". Lo ha expresado tras conocerse este sábado, la decisión del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de levantar el veto al PSOE.

En una entrevista este domingo en El Mundo, Casado afirma que sólo con tener "un escaño más que Pedro Sánchez, llegaremos a una mayoría suficiente de gobierno: o con los partidos con los que ya hemos pactado gobiernos autonómicos, o con partidos históricamente adversarios", grupo en el que incluye al PSOE.

Casado defiende que su formación ha intentado desbloquear la situación a través de "pactos de Estado, reuniones" o "algunos acuerdos regionales". "Lo que hemos demostrado es que sabemos pactar con el Partido Socialista, le ofrecimos un pacto de gran coalición en 2015 y 2016", añade.

A ese respecto, el líder popular remarca: "Tenemos que conseguir trasladar la idea de que Sánchez no va a conseguir desbloquear la situación en España. Yo no quiero anticipar lo que puede pasar el 10 de noviembre, pero yo sí que puedo decir que me comprometo a que, si tengo un escaño más que Pedro Sánchez, desbloquearía la situación política en España".

Por ello, y tras el anuncio de Rivera, Casado presenta al PP como la única alternativa de Gobierno viable: "En las elecciones de abril, Ciudadanos sumaba mayoría absoluta con el PSOE. No entiendo por qué Rivera no pactó entonces con Sánchez, como ya había hecho en 2016, y así nos habríamos ahorrado estas elecciones. Con este nuevo giro, queda claro que el 10-N sólo el PP es la alternativa a Sánchez, pues tanto Iglesias, Errejón y Rivera han anunciado que le apoyarían".

Respecto a Ciudadanos, también ha criticado el portazo de Rivera a su proyecto "España Suma", que, a su juicio, podría lograr grandes mayorías: "Lo que no he entendido es el portazo de Ciudadanos a España Suma, porque habría sido para ellos prácticamente una ganancia de 30 o 40 escaños en el Senado. Y en el Congreso creo que el 10-N habríamos logrado la mayoría absoluta".