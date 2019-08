Francia y Alemania mantienen contactos para desbloquear la situación del Open Arms

El fundador de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha confirmado este miércoles que está en contacto con Francia y Alemania para intentar desbloquear la situación del Open Arms. Camps ha señalado haber tenido conversaciones "con Macron, Merkel y el presidente del Parlamento Europeo para buscar una solución".

"Visto que España se ponía de perfil, tuvimos que buscar ayuda en otro país europeo. Necesitamos que la UE se involucre para coordinar un mecanismo de desembarco."Llevamos 14.000 muertos en el Mediterráneo, ¿no somos capaces de arbitrar un sistema de reparto?", ha dicho Camps en entrevista a la Cadena Ser.

Camps afeó la pasividad de la Unión Europea, que es incapaz de encontrar una solución: "A veces pienso que tenemos políticos antisistema. Son las organizaciones humanitarias las que están cumpliendo con el derecho internacional".

El Open Arms pidió este lunes asilo para 31 menores de la embarcación a la embajada española en Malta. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, decía este martes que el capitán del Open Arms no es competente para hacer la petición: "Entiendo que para mantener la cuestión viva pueda ser un elemento pero no tiene esa capacidad". Preguntado por estas declaraciones, Óscar Camps contestaba: "No tratamos de mantener viva la cuestión. Tratamos de mantener vivas a las 507 personas que están sufriendo un secuestro en medio del mar", refiriéndose a los 151 migrantes que están en el Open Arms y los 356 del Ocean Viking.

Óscar Camps señala que ya han agotado "todas las vías administrativas y legales para forzar a Italia" pero la organización sigue intentando que los gobiernos europeos "atiendan y acojan" a estos migrantes.

Esta madrugada se evacuó en Italia a los dos niños y a sus padres por motivos médicos y el pasado lunes Malta se ofreció a acoger a una parte de la tripulación, los últimos en ser rescatados, algo que provocó tensiones en la embarcación: "Imagínate el problema que genera eso cuando llevamos varios días con muchas personas a bordo, imagínate que las ultimas personas que rescatas son las primeras en bajar. Personas que han sufrido torturas, violaciones y exclavitud... No sé cuántos días podemos aguantar así", dice.

Sobre las represalias legales que pueden sufrir, Camps ha señalado que "mi madre me dice que de la cárcel se sale, del fondo del mar no". "Cuando estás en el mar y ves cómo se está escorando una patera, cómo las mujeres dejan a los niños caer porque no pueden, no piensas en una multa, sino que tratas de recoger a ese niño. Una vez lo tienes a salvo, puedes hablar de lo que ha ocurrido y puedes discutir qué hacer con esta situación", ha zanjado.