Así "hostigan" a la Guardia Civil en las fiestas de Etxarri Aranatz: del 'tiro al fatxa' al 'Día del inútil'

Inutillan egune [Día del inútil, en euskera] es el nombre con el que en Etxarri Aranatz (Navarra) se ha denominado a los actos festivos organizados este viernes. Se trata de una jornada aparentemente lúdica cuya máxima es la de expresar el rechazo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a otras instituciones nacionales. Se organizan actos en los que se ridiculiza a las autoridades... y se les exige que se marchen de Navarra y el País Vasco.

La polémica marca las fiestas de Etxarri Aranatz en las últimas décadas. Algunos vecinos del pueblo recuerdan cómo se invitó a lanzar el chupinazo de las fiestas a los etarras que acabaron con la vida del ex alcalde del pueblo, Jesús Ulayar -en el lugar del crimen se terminarían poniendo los contenedores donde tirar la basura-.

Este año, el Ayuntamiento (gobernado por EH Bildu) hizo un hueco en su programa de fiestas para un brindis popular en apoyo a los miembros de ETA encarcelados. "Os queremos", rezaba la imagen que después distribuyeron.

El 'Día del Inútil'

Alrededor de 2.500 vecinos viven en este pueblo de la Barranca navarra, gobernado en las últimas décadas por partidos abertzales. De forma paralela al programa oficial -aunque permitido por el Consistorio- varias asociaciones juveniles pergeñan su propio programa festivo. Es en este donde, desde hace años, se recoge el Día del Inútil.

Programa de fiestas organizado por asociaciones juveniles en Etxarri Aranatz.

Con una novedad en esta ocasión. Porque en ediciones anteriores se organizaba el tiro al fatxa, un juego en el que había que apedrear figuras que representaban diferentes figuras a las que manifestaban su rechazo: guardias civiles y policías, pero también personajes vinculados con la monarquía o la Iglesia, entre otros.

Así lo denunció la asociación Dignidid y Justicia. La Audiencia Nacional, no obstante, no prohibió el acto al no considerar que hubiera un delito de provocación al odio contra un determinado grupo.

Este año, sin el tiro al fatxa, el programa recoge diferentes actos en los que participarán niños, jóvenes y adultos en un ambiente festivo. Actos, representaciones y juegos cuyo objetivo es demostrar su aversión hacia varios colectivos.

Piden a Chivite que lo impida

Edición tras edición, colectivos de víctimas del terrorismo y sindicatos policiales piden que se impida el "hostigamiento" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las fiestas de Etxarri Aranatz. "El Día del Inútil falta y acosa gravemente la dignidad de los guardias civiles", detallan desde la asociación Jucil de guardias civiles a EL ESPAÑOL.

"No lo podemos permitir -añaden-. La voz de los guardias civiles deben condenar este acto. Ya no tenemos miedo y también somos parte de esta cultura, no abandonaremos a los ciudadanos de esa parte de España".

También desde esferas políticas. María Chivite, recién nombrada presidenta de la Comunidad Foral con la abstención clave de EH Bildu, afronta con este acto uno de sus primeros desafíos en el cargo: el PP de Navarra, ahora integrado en la coalición Navarra Suma, le ha pedido "que ponga todos los medios disponibles para que no se celebre" una nueva "jornada de acoso a la Guardia Civil".