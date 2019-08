Tras Valencia, 'hackean' la cuenta del Ayuntamiento de Pamplona: "Pronto caerán todos"

La cuenta oficial de Twitter del Ayuntamiento de Pamplona ha sido 'hackeada' este martes "por corrupción", según han anunciado los saboteadores, anónimos, que han pedido la muerte del actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

Maten a este hijo de puta, que sepa lo que es pasar hambre, que sepa lo que es vivir en la calle o que te roben con una pistola en la cabeza, que pase por al menos una situación que pasa la población cada día. pic.twitter.com/iYZp50E8tm — Ayuntamiento de Pamplona (@PamplonaIruna_) August 6, 2019

Otro de los mensajes que han dejado en la cuenta ha sido el siguiente:

«Para los manifestantes, activistas, periodistas y TODA aquella gente que lucha diariamente para este país, que sepa que falta poco y juntos lograremos que estos HIJOS DE PUTA CORRUPTOS dejen de gobernar este país, y que ESPAÑA sea un gran país en donde cualquier persona tenga acceso en algo tan básico como el poder comer»

Además, los saboteadores han puesto como foto de perfil una imagen de una mano agarrando un fajo de billetes. Por el momento, la cuenta oficial del consistorio pamplonés sigue hackeada.

Ataque similar en Valencia

Este ataque se produce después del que sufrió este pasado lunes la cuenta en Twitter del Ayuntamiento de Valencia. A las 16 horas de la tarde, un mensaje en esta red social alertaba a los responsables del gabinete del Consistorio de Joan Ribó.

El mensaje era idéntico al que hoy se ha publicado en la cuenta del consistorio pamplonés: "Esta cuenta ha sido hackeada por corrupción". El mensaje publicado en las redes oficiales del Ayuntamiento se hizo viral a los pocos minutos.

Desde el equipo de Ribó siguen investigando cómo se pudo obtener el acceso, ya que esa cuenta, afirman, no se gestiona por el gabinete del alcalde. Se trata del perfil que el Ayuntamiento utiliza para difundir información de servicio sobre el municipio.

Captura de pantalla del mensaje que publicó la cuenta del Ayuntamiento de Valencia tras ser 'hackeada'. E.E.

El acceso no consentido no pasó desapercibido para los tuiteros. El mensaje recibió 2.500 retuits y 3.800 'me gusta' en dos horas, además de cerca de 150 comentarios.

De momento, nadie ha reivindicado la autoría de los hechos, pero avisan de que se seguirán produciendo hackeos: "Pronto caerán todos".