Maroto pone a Sotosalbos en el mapa: "Nunca habíamos recibido tanta atención"

En los últimos días, Sotosalbos está en boca de todos. Este pequeño pueblo segoviano de apenas un centenar de habitantes se ha convertido en foco de la atención política desde que Javier Maroto se empadronó en el municipio para poder ser elegido senador del Partido Popular por Castilla y León. Esto, después de que el vicesecretario de Organización del PP hubiera perdido su escaño como diputado por Álava en las pasadas elecciones generales.

Sotosalbos es una joya oculta a los pies de la Sierra de Guadarrama. Tan sólo unas decenas de curiosos la visitan diariamente para ver su iglesia, uno de los máximos y más bellos exponentes del románico rural segoviano, o para ver la Plaza Mayor, de la que habla el marqués de Sorolla en sus escritos.

Pese a sus atractivos turísticos, su relevancia mediática era nula. Durante los últimos días, sin embargo, es más fácil ver a periodistas recorriendo sus calles que a vecinos. “Nunca hemos recibido tanta atención”, confiesan en el consistorio.

Su salto a la notoriedad llega, además, en un momento inmejorable para el pueblo, que celebra este sábado la VI Feria del Arcipreste. Se lleva celebrando desde 2014 en honor a Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, que dedicó a Sotosalbos un lugar preferente en su obra satírica y universal, El libro del buen amor.

"Confiamos en que este año venga más gente a disfrutar de las fiestas, más prensa tendremos seguro", admiten desde el Ayuntamiento. La casualidad ha querido que la feria se celebre sólo cuatro días después de la designación de Maroto como senador -el pasado martes-, y la polvareda consiguiente por la forma en que se ha producido.

Maroto no irá a la feria

Pese a que esperan ver caras nuevas en las fiestas de este año, la que no podrán ver es la de Maroto, su nuevo vecino. Fuentes del PP han confirmado a El ESPAÑOL que no asistirá. De este modo, no podrá disfrutar del mercado con artesanos de la zona, actuaciones, música y diferentes actividades en torno al ilustre poeta medieval.

Los sotosalbeños aún no han conocido al último empadronado, que todavía no ha entrado en la Taberna del Arcipreste, mítica en el pueblo por las exquisitas croquetas, el tomate o los pimientos del padrón.

El dueño confirma que, pese al mercadillo, abrirá como todos los días. "No garantizo que haya sitio", avisa.

Ultimátum del PSOE

El PSOE de Castilla y León ha dado una semana al Ayuntamiento de Sotosalbos para que anule la tramitación de empadronamiento del senador por la Comunidad Javier Maroto. La vicesecretaria autonómica, Virginia Barcones, ha anunciado que si pasado el plazo de una semana el Consistorio no actúa de oficio para revocar el trámite serán los propios socialistas quienes soliciten su anulación: "Hemos ofrecido un plazo para que puedan subsanar esta irregularidad".

Barcones confía en que será el propio Ayuntamiento quien tramite la baja de la solicitud "porque les han mentido en un lío".

Mientras tanto, Feliciano Isabel Gimeno, alcalde del municipio desde 2011, está de vacaciones. Ha avisado de que no va a realizar declaraciones y ante cualquier consulta remite, directamente, a Génova.