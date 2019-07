Aguado no volverá a reunirse con PP y Vox: "Ya no hay nada más que negociar"

"Lo que nos debe unir es frenar la agenda politico-cultural de la izquierda. Tenemos derecho a defender la vida desde su concepción, a no aceptar una imposición de una visión de la historia, derecho a defender una inmigración ordenada, a educar a nuestros hijos. No pueden y no deben hacerle el juego a la izquierda que ataca a todo aquel que no piensan como ellos", dice Monasterio